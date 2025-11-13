"Ein Unentschieden ist der Beginn einer Krise": Carlo Ancelotti analysiert Xabi Alonsos Arbeit bei Real Madrid

Alonso war im Sommer nach seinem Abschied vom Bundesligisten Bayer Leverkusen als Ancelottis Nachfolger nach Madrid gewechselt. Der 66-jährige Ancelotti arbeitet inzwischen als brasilianischer Nationaltrainer.

Er schaue sich alle Spiele von Real Madrid an, "weil ich sehen möchte, wie sich die Brasilianer schlagen. Ich finde, dass die Mannschaft sehr gut spielt. Sie haben fast jedes Spiel gewonnen", sagte Ancelotti. Bei Real sei der Druck allerdings immens. "Eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass ein Unentschieden hier gleich der Beginn einer Krise ist. Daran muss man sich gewöhnen."