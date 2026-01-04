Wie die Zeitung Fanatik berichtet, zeigt der türkische Topklub Besiktas Interesse an einem Transfer des 34-jährigen Spaniers. Vazquez soll mit seiner sportlichen Situation in Leverkusen nicht vollends zufrieden sein. Auch aufgrund von muskulären Problemen sammelte er bislang lediglich sechs Einsätze für die Werkself - insgesamt stehen 329 Spielminuten zu Buche.
Ein türkischer Spitzenklub zeigt Interesse! Flieht ein ehemaliger Star von Real Madrid noch im Winter aus der Bundesliga?
Leverkusen holt Vazquez ablösefrei
Vazquez war erst im vergangenen Sommer, nach zehn Jahren im Profitrikot von Real Madrid, ablösefrei nach Leverkusen gewechselt. Vom Routinier hatten sich die B04-Bosse mehr Erfahrung im sonst sehr jungen Kader erhofft.
Bei der Werkself steht der 34-Jährige noch bis Ende Juni 2027 unter Vertrag, ein interessierter Klub müsste für einen Transfer also eine entsprechende Ablösesumme auf den Tisch legen.
Vazquez gewinnt mit Real Madrid fünfmal die Champions League
Vazquez stand zwischen 2007 und 2025, abgesehen von einem einjährigen Gastspiel bei Espanyol Barcelona, ständig bei Real Madrid unter Vertrag. In insgesamt 17 Spielzeiten für die Blancos sammelte er wettbewerbsübergreifend immerhin 402 Pflichtspiele (38 Tore, 73 Assists).
Mit den Königlichen gewann der neunmalige spanische Nationalspieler jeden nennenswerten Titel im Vereinsfußball. Unter anderem wurde er viermal spanischer Meister, einmal spanischer Pokalsieger und viermal Klub-Weltmeister. Außerdem durfte er fünfmal die Champions-League-Trophäe in die Höhe recken.
Lucas Vazquez: Leistungsdaten bei Bayer 04 Leverkusen
- Spiele: 6
- Tore: 0
- Assists: 1
- Gespielte Minuten: 329