Ein türkischer Spitzenklub zeigt Interesse! Flieht ein ehemaliger Star von Real Madrid noch im Winter aus der Bundesliga?

Vazquez war erst im vergangenen Sommer, nach zehn Jahren im Profitrikot von Real Madrid, ablösefrei nach Leverkusen gewechselt. Vom Routinier hatten sich die B04-Bosse mehr Erfahrung im sonst sehr jungen Kader erhofft.

Bei der Werkself steht der 34-Jährige noch bis Ende Juni 2027 unter Vertrag, ein interessierter Klub müsste für einen Transfer also eine entsprechende Ablösesumme auf den Tisch legen.