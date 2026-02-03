Ein Transfer scheiterte wohl in letzter Sekunde! Wechsel von 30-Millionen-Mann zu Füllkrug-Klub AC Milan geplatzt

Demnach seien dem Serie-A-Klub vor allem Probleme mit Matetas rechtem Knie aufgefallen. Im Jahr 2019 hatte sich der 28-Jährige bei Mainz eine schwere Meniskusverletzung zugezogen, was bei den Mailändern die Sorge vor weiteren Komplikationen in der Zukunft aufwarf.

Letztlich sah man die mit Crystal Palace verhandelte Ablösesumme von mehr als 30 Millionen Euro als nicht mehr gerechtfertigt an und ließ den Deal platzen. Mateta kehrte daraufhin nach England zurück.

Bitter ist die Transfer-Absage aus Sicht von Crystal Palce vor allem deshalb, weil man bereits für einen Ersatz gesorgt hatte. Am Deadline Day verkündeten die Londoner die Verpflichtung von Jorgen Strand Larsen, der trotz seiner recht erfolglosen Saison für 50 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers unter Vertrag genommen wurde.