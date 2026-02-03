Wie aus einem Bericht der italienischen Zeitung Gazzetta dello Sport hervorgeht, fiel der ehemalige Stürmer des 1. FSV Mainz 05 bei den Rossoneri durch den Medizincheck. Milan war in der Folge das Risiko einer Verpflichtung zu hoch.
Ein Transfer scheiterte wohl in letzter Sekunde! Wechsel von 30-Millionen-Mann zu Füllkrug-Klub AC Milan geplatzt
Demnach seien dem Serie-A-Klub vor allem Probleme mit Matetas rechtem Knie aufgefallen. Im Jahr 2019 hatte sich der 28-Jährige bei Mainz eine schwere Meniskusverletzung zugezogen, was bei den Mailändern die Sorge vor weiteren Komplikationen in der Zukunft aufwarf.
Letztlich sah man die mit Crystal Palace verhandelte Ablösesumme von mehr als 30 Millionen Euro als nicht mehr gerechtfertigt an und ließ den Deal platzen. Mateta kehrte daraufhin nach England zurück.
Bitter ist die Transfer-Absage aus Sicht von Crystal Palce vor allem deshalb, weil man bereits für einen Ersatz gesorgt hatte. Am Deadline Day verkündeten die Londoner die Verpflichtung von Jorgen Strand Larsen, der trotz seiner recht erfolglosen Saison für 50 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers unter Vertrag genommen wurde.
Geplatzter Mateta-Deal: Niclas Füllkrug hat einen Konkurrenten weniger
Positive Auswirkungen könnte der geplatzte Deal allerdings für Niclas Füllkrug haben. Der deutsche Angreifer wechselte ebenfalls erst im Winter-Transferfenster aus England zu Milan und benötigt dringend Spielzeit, um noch auf den Zug für die WM 2026 aufzuspringen.
Durch die Absage an Mateta hat der 32-Jährige nun einen Konkurrenten weniger im Angriffszentrum. Bislang absolvierte Füllkrug für die Rossoneri bereits sechs Pflichtspiele, in denen er immerhin schon einen Siegtreffer markieren konnte.
Im Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann könnte nach der EM 2024 erneut die Rolle als Edeljoker zukommen. "Die Rolle, die ich bei der letzten EM hatte, die war ganz klar. Die war natürlich auch ein bisschen auf meinen Charakter zugeschnitten, auf die Energie, die ich geben kann", sagte Füllkrug im Interview mit Sky Sport: "Ich glaube, dass das wieder so werden kann, aber am Ende konzentriere ich mich auf das, was hier bei Milan ist."
Niclas Füllkrug: Statistiken bei der deutschen Nationalmannschaft
- Spiele: 24
- Tore: 14
- Assists: 2
- Spielminuten: 1.007