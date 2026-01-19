Der bei Borussia Dortmund gehandelte Quinten Timber hat deutliche Kritik an seinem Trainer bei Feyenoord Rotterdam, Robin van Persie, geäußert.
"Ein Transfer ist jetzt wahrscheinlicher": Angebliches BVB-Transferziel schimpft seinen eigenen Trainer
Nachdem van Persie den 24-Jährigen für das Spiel gegen Lokalrivale Sparta Rotterdam nicht in die Startelf berufen hatte, bekundete Timber gegenüber ESPN seinen deutlichen Unmut und schimpfte: "Ich finde es schade, dass es so weit kommen musste. Es ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, dass der Trainer seinen Spieler nicht schützt. Aber irgendwann ist Schluss, und es passiert schon wieder."
Niederländischen Medienberichten zufolge liegt die Nicht-Berufung vor allem daran, dass Timber die Absicht habe, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Feyenoord nicht zu verlängern und den Verein zu verlassen.
Timber: "Ein Transfer ist jetzt wahrscheinlicher"
Allerdings betonte der zentrale Mittelfeldspieler, dass er gerne schon im laufenden Winter-Transferfenster wechseln würde, um seinem Jugendklub noch eine Ablöse zu bescheren: "Ich würde den Verein lieber nicht ablösefrei verlassen, daher ist ein Transfer jetzt wahrscheinlicher."
Beim BVB wird Timber als Nachfolger von Pascal Groß gehandelt, der durch seinen Abgang noch einmal eine neue Dynamik in die Bestrebungen brachte. Demnach soll der 24-Jährige einem Wechsel nach Deutschland offen gegenüberstehen.
Allerdings hatten italienische Medien jüngst berichtet, dass auch Lazio Rom eine ernsthafte Option für den Niederländer sei.
Quinten Timber: Die Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 24
- Tore: 4
- Vorlagen: 4
- Einsatzminuten: 1797