"Ein Transfer ist jetzt wahrscheinlicher": Angebliches BVB-Transferziel schimpft seinen eigenen Trainer

Nachdem van Persie den 24-Jährigen für das Spiel gegen Lokalrivale Sparta Rotterdam nicht in die Startelf berufen hatte, bekundete Timber gegenüber ESPN seinen deutlichen Unmut und schimpfte: "Ich finde es schade, dass es so weit kommen musste. Es ist jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, dass der Trainer seinen Spieler nicht schützt. Aber irgendwann ist Schluss, und es passiert schon wieder."

Niederländischen Medienberichten zufolge liegt die Nicht-Berufung vor allem daran, dass Timber die Absicht habe, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Feyenoord nicht zu verlängern und den Verein zu verlassen.