Ein Transfer hätte angeblich viel Geld eingebracht! BVB ließ Topstar im Winter trotzdem nicht ziehen

Demnach war ein nicht genannter Klub mit großem Interesse an dem Angreifer an Wittmann herangetreten. Der Verein wollte offenbar eine hohe Ablösesumme zahlen und ließ beim Berater anfragen, ob ein Wechsel grundsätzlich möglich sei. Dieser übernahm daraufhin die Kontaktaufnahme mit den Verantwortlichen in Dortmund – erhielt jedoch eine eindeutige Absage. "Ich habe den Verein gefragt, die haben das abgelehnt und dann war das auch sofort wieder erledigt", erklärte der 65-Jährige.

Die Entscheidung fiel beim BVB bewusst und aus sportlicher Überzeugung. Laut Wittmann machten die Dortmunder Verantwortlichen unmissverständlich klar, dass sie an ihren ambitionierten Zielen festhalten und deshalb ihren Top-Stürmer nicht abgeben wollten. "Der Verein hat gesagt: 'Wir sind ambitioniert und wir wollen diesen Mann nicht abgeben, weil er eine Torgarantie hat.'"