Ein Transfer hätte angeblich viel Geld eingebracht! BVB ließ Topstar im Winter trotzdem nicht ziehen

Borussia Dortmund hat im vergangenen Winter-Transferfenster bewusst auf einen möglichen Millionen-Erlös verzichtet und sich klar gegen einen Verkauf von Torjäger Serhou Guirassy entschieden. Das bestätigte Spielerberater Roger Wittmann am Donnerstag in der Sky-Sendung "Triple - der Hagedorn-Fußballtalk".
Demnach war ein nicht genannter Klub mit großem Interesse an dem Angreifer an Wittmann herangetreten. Der Verein wollte offenbar eine hohe Ablösesumme zahlen und ließ beim Berater anfragen, ob ein Wechsel grundsätzlich möglich sei. Dieser übernahm daraufhin die Kontaktaufnahme mit den Verantwortlichen in Dortmund – erhielt jedoch eine eindeutige Absage. "Ich habe den Verein gefragt, die haben das abgelehnt und dann war das auch sofort wieder erledigt", erklärte der 65-Jährige.
Die Entscheidung fiel beim BVB bewusst und aus sportlicher Überzeugung. Laut Wittmann machten die Dortmunder Verantwortlichen unmissverständlich klar, dass sie an ihren ambitionierten Zielen festhalten und deshalb ihren Top-Stürmer nicht abgeben wollten. "Der Verein hat gesagt: 'Wir sind ambitioniert und wir wollen diesen Mann nicht abgeben, weil er eine Torgarantie hat.'"
- IMAGO / Kirchner-Media
Guirassy bleibt Schlüsselspieler beim BVB
Ob Guirassy selbst einem Wechsel offen gegenübergestanden hätte, blieb offen. Dazu konnte Wittmann keine konkreten Angaben machen. Klar ist jedoch, dass der Bundesligist fest auf seine Offensivkraft setzt – und das offenbar aus gutem Grund.
Seit der Winterpause unterstreicht Guirassy seine enorme Bedeutung für die Mannschaft eindrucksvoll. Wettbewerbsübergreifend gelangen ihm bereits sieben Treffer, womit er seine Rolle als Schlüsselspieler erneut bestätigte. Sein Vertrag beim BVB läuft ohnehin noch langfristig bis zum Jahr 2028.
Auch Wittmann zeigte Verständnis für die Haltung der Dortmunder und stellte sich hinter die Entscheidung der Klubführung. Aus seiner Sicht sei es sportlich absolut nachvollziehbar gewesen, den Stürmer trotz des finanziell reizvollen Angebots nicht ziehen zu lassen.
