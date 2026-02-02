Wie die italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio schreibt, zeige Nottingham Forest Interesse an einer Verpflichtung des 31-Jährigen. Demnach habe es bereits einen ersten Kontaktversuch seitens des Premier-League-Klubs gegeben.
Ein Transfer als letzte Chance auf die WM 2026? Deutscher Nationalspieler bei PL-Klub im Fokus
Gosens steht derzeit noch bei der AC Florenz unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier noch bis 2028 gültig ist. In der laufenden Saison hinken sowohl die Italiener als auch der Linksverteidiger selbst ihren Erwartungen weit hinterher.
Die Fiorentina liegt nach einem katastrophalen Saisonstart derzeit nur auf dem 18. Tabellenplatz und damit einem Abstiegsrang. Gosens selbst konnte trotz immerhin 20 Saisonspielen lediglich fünf Torbeteiligungen (drei Tore, zwei Assists) beisteuern.
Bei den Italienern gilt der deutsche Nationalspieler deshalb nicht mehr als unverkäuflich. Bei einem entsprechenden Angebot könnte er die Serie A verlassen und bei Nottingham einen Neustart wagen. Bei den "Tricky Trees" würde er die Nachfolge des zu Ajax Amsterdam abgewanderten Oleksandr Zinchenko antreten.
Gosens zuletzt im Juni 2025 bei der deutschen Nationalmannschaft
Ein Wechsel zum PL-Klub wäre wohl die letzte Hoffnung, doch noch auf den WM-Zug aufzuspringen und von Bundestrainer Julian Nagelsmann ins Aufgebot für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko berufen zu werden.
Sein bis dato letzter Länderspieleinsatz war im Halbfinale der Nations-League-Finals vergangenen Juni, als er eine halbe Stunde lang gegen Portugal (1:2) mitwirken durfte. Für die komplette WM-Qualifikation verzichtete Nagelsmann auf Gosens Dienste.
Stattdessen bekamen Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart und David Raum von RB Leipzig den Vorzug auf der linken Defensivseite. Aufgrund starker Leistungen bei ihren jeweiligen Vereinen haben sie derzeit deutlich die Nase vorne gegenüber Gosens.
Robin Gosens: Leistungsdaten 2025/26
- Spiele: 20
- Tore: 3
- Assists: 2
- Spielminuten: 1.339