Ein Transfer als letzte Chance auf die WM 2026? Deutscher Nationalspieler bei PL-Klub im Fokus

Gosens steht derzeit noch bei der AC Florenz unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier noch bis 2028 gültig ist. In der laufenden Saison hinken sowohl die Italiener als auch der Linksverteidiger selbst ihren Erwartungen weit hinterher.

Die Fiorentina liegt nach einem katastrophalen Saisonstart derzeit nur auf dem 18. Tabellenplatz und damit einem Abstiegsrang. Gosens selbst konnte trotz immerhin 20 Saisonspielen lediglich fünf Torbeteiligungen (drei Tore, zwei Assists) beisteuern.

Bei den Italienern gilt der deutsche Nationalspieler deshalb nicht mehr als unverkäuflich. Bei einem entsprechenden Angebot könnte er die Serie A verlassen und bei Nottingham einen Neustart wagen. Bei den "Tricky Trees" würde er die Nachfolge des zu Ajax Amsterdam abgewanderten Oleksandr Zinchenko antreten.