"Ein Trainer, der für modernen, intensiven und offensiven Fußball steht": Albert Riera folgt auf Dino Toppmöller bei Eintracht Frankfurt

Aber erst möchte Riera sich ordentlich verabschieden. Am kommenden Sonntag werde der 43-Jährige auf eigenen Wunsch zum letzten Mal als Cheftrainer von Conference-League-Teilnehmer Celje an der Seitenlinie stehen. Das Topspiel gegen NK Maribor bilde den Abschluss seiner Tätigkeit in Slowenien, teilte die Eintracht mit.

Laut eines Bild-Berichts soll Frankfurt für den Coach eine Ablöse im Bereich von 1,3 Millionen Euro zahlen. Zuvor waren als mögliche Toppmöller-Nachfolger unter anderem auch der ehemalige Leipzig-Coach Marco Rose, Alexander Blessin vom FC St. Pauli sowie Jacob Neestrup vom FC Kopenhagen gehandelt worden.

Riera war seit 2024 Trainer bei NK Celje, zuvor trainierte er von 2023 bis 2024 den französischen Klub Girondins Bordeaux. Während seiner Profikarriere war Riera unter anderem für den FC Liverpool aktiv. Eintracht Frankfurt befand sich seit der Entlassung von Toppmöller nach dem 3:3 bei Werder Bremen am 16. Januar auf Trainersuche. Zuletzt coachten Dennis Schmitt und Alexander Meier das Team interimsmäßig.