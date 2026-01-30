Eintracht Frankfurt hat die Verpflichtung von Albert Riera offiziell gemacht – der neue Trainer lässt sich jedoch noch etwas Zeit. Wie erwartet tritt der Spanier die Nachfolge von Dino Toppmöller an, übernimmt den Bundesligisten aber erst am Montag, einen Tag nach dem Spitzenspiel der slowenischen Liga mit seinem bisherigen Klub NK Celje.
"Ein Trainer, der für modernen, intensiven und offensiven Fußball steht": Albert Riera folgt auf Dino Toppmöller bei Eintracht Frankfurt
Riera, der in der Mainmetropole einen Vertrag bis Sommer 2028 unterzeichnet hat, wird zum Wochenanfang in Frankfurt erwartet, sein Debüt auf der Trainerbank wird er demnach am kommenden Freitag beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Union Berlin (20.30 Uhr/DAZN) geben.
"Mit Albert Riera haben wir uns bewusst für einen Trainer entschieden, der für modernen, intensiven und offensiven Fußball steht", sagte Sportvorstand Markus Krösche: "Er verfügt über internationale Erfahrung, eine klare Spielidee und einen ebenso klaren Ansatz in der täglichen Arbeit mit dem Team."
Riera trainierte zuletzt NK Celje
Aber erst möchte Riera sich ordentlich verabschieden. Am kommenden Sonntag werde der 43-Jährige auf eigenen Wunsch zum letzten Mal als Cheftrainer von Conference-League-Teilnehmer Celje an der Seitenlinie stehen. Das Topspiel gegen NK Maribor bilde den Abschluss seiner Tätigkeit in Slowenien, teilte die Eintracht mit.
Laut eines Bild-Berichts soll Frankfurt für den Coach eine Ablöse im Bereich von 1,3 Millionen Euro zahlen. Zuvor waren als mögliche Toppmöller-Nachfolger unter anderem auch der ehemalige Leipzig-Coach Marco Rose, Alexander Blessin vom FC St. Pauli sowie Jacob Neestrup vom FC Kopenhagen gehandelt worden.
Riera war seit 2024 Trainer bei NK Celje, zuvor trainierte er von 2023 bis 2024 den französischen Klub Girondins Bordeaux. Während seiner Profikarriere war Riera unter anderem für den FC Liverpool aktiv. Eintracht Frankfurt befand sich seit der Entlassung von Toppmöller nach dem 3:3 bei Werder Bremen am 16. Januar auf Trainersuche. Zuletzt coachten Dennis Schmitt und Alexander Meier das Team interimsmäßig.