Ein Top-Star muss für 50 Millionen Euro gehen: Barcelona will Ausstiegsklausel bei Nico Williams schnell ziehen

Barcelona will Spaniens EM-Star unbedingt haben. Die Katalanen sind optimistisch - müssen aber erst noch einen Spieler verkaufen.

Der FC Barcelona will so schnell wie möglich die Ausstiegsklausel bei Spaniens EM-Star Nico Williams von Athletic Club in Höhe von 58 Millionen Euro ziehen - und die Verpflichtung mit dem Transfer von Raphinha finanzieren.

Der Brasilianer wird mit einigen Klubs aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht und sollte eigentlich 90 Millionen Euro Ablöse einbringen. Doch da sich in letzter Zeit auf dem Transfermarkt nichts in diese Richtung ergeben hat, will Barça den geforderten Preis für den Flügelspieler nun auf 50 Millionen Euro senken, damit Williams zügig geholt werden kann. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport.