"Ein Statement": FC Bayerns Joshua Kimmich fordert DFB-Nominierung für Lennart Karl

Der Teenager stellte einen Königsklassen-Rekord auf, indem er gegen die Portugiesen auch im dritten Spiel in Folge einen Treffer erzielte - und damit zum jüngsten Spieler wurde, dem dies auf der größten europäischen Bühne gelang. Aufgrund der starken Leistungen wurde Karl auch schon mit einer DFB-Nominierung und sogar einem Platz im WM-Kader in Verbindung gebracht. Für Kimmich war die Sache ganz logisch: "Wenn du bei Bayern München performst, dann ist das schon ein Statement, unabhängig vom Alter. Momentan ist es so, dass er in die Stammelf reingerutscht ist. Jeder Stammspieler bei Bayern München gehört dann auch in die Nationalmannschaft", sagte der 106-fache Nationalspieler.