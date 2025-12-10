Lennart Karl ist am Dienstag mit einem Tor entscheidend am 3:1-Sieg des FC Bayern München in der Champions League gegen Sporting beteiligt gewesen. Nach Spielschluss lobte Joshua Kimmich seinen Teamkollegen erneut und machte sich für einen Platz im DFB-Team für den 17-Jährigen stark.
"Ein Statement": FC Bayerns Joshua Kimmich fordert DFB-Nominierung für Lennart Karl
Joshua Kimmich über Lennart Karl: "Er macht es einfach gut"
"Unabhängig vom Tor macht er es einfach gut. Ich hab es vor ein paar Wochen schonmal gesagt: Er ist einer, der sehr, sehr mutig ist, der sich seine Aktionen nimmt, der den Ball haben will, der sich nicht versteckt. Und das ist sehr, sehr wichtig, speziell bei jungen Spielern", sagte Kimmich in der Mixed Zone über Karl.
Lennart Karl sichert sich einen Champions-League-Rekord
Der Teenager stellte einen Königsklassen-Rekord auf, indem er gegen die Portugiesen auch im dritten Spiel in Folge einen Treffer erzielte - und damit zum jüngsten Spieler wurde, dem dies auf der größten europäischen Bühne gelang. Aufgrund der starken Leistungen wurde Karl auch schon mit einer DFB-Nominierung und sogar einem Platz im WM-Kader in Verbindung gebracht. Für Kimmich war die Sache ganz logisch: "Wenn du bei Bayern München performst, dann ist das schon ein Statement, unabhängig vom Alter. Momentan ist es so, dass er in die Stammelf reingerutscht ist. Jeder Stammspieler bei Bayern München gehört dann auch in die Nationalmannschaft", sagte der 106-fache Nationalspieler.
Die Leistungsdaten von Lennart Karl in der Saison 25/26
- Spiele: 21
- Spielminuten: 902
- Tore: 5
- Assists: 2