Ein spezielles Detail stellt alles auf den Kopf: Überraschende Kehrtwende bei BVB-Duo?

Zumal es an den Spieern selbst wohl nicht scheitern würde. Beide wollen bleiben. Brandt etwa strebt auch keinen vorzeitigen Abschied an. Der Offensivspieler möchte die Saison laut Bild-Informationen beim BVB zu Ende bringen und zeigt sich einer Verlängerung gegenüber grundsätzlich offen, auch der Klub bevorzuge übereinstimmenden Berichten zufolge einen Brandt-Verbleib. Trotz seiner derzeitigen Joker-Rolle unter Trainer Niko Kovac gilt er weiterhin als wichtiger Impulsgeber - und Kovac machte stets keinen Hehl daraus, ein großer Befürworter Brandts zu sein.

Auch Emre Can ist nach einer langen Verletzungspause zurück und feierte jüngst sein Startelf-Comeback. Der Kapitän könnte, sofern er seine Form stabilisiert, ebenfalls wieder stärker in die Planungen rücken. Damit könnte bei zwei noch vor Kurzem als Streichkandidaten gehandelten BVB-Profis doch noch eine überraschende Wendung einsetzen – getragen von sowohl sportlichen als auch wirtschaftlichen Argumenten.