Bei Borussia Dortmund laufen im Sommer gleich mehrere Verträge aus – für einige Profis stehen die Zeichen klar auf Trennung. Bei Julian Brandt und Emre Can könnte es nun jedoch zu einer Wende kommen.
Ein spezielles Detail stellt alles auf den Kopf: Überraschende Kehrtwende bei BVB-Duo?
Beide Verträge laufen Ende Juni aus, doch ein Verbleib ist keineswegs ausgeschlossen. Zwar soll der BVB nicht bereit sein, die bisherigen Konditionen weiterzuführen. Stattdessen stehen leistungsbezogene Verträge zu reduzierten Bezügen zur Diskussion.
Ein Argument könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen: Laut kicker wäre eine Verlängerung mit Brandt und Can für den Klub deutlich günstiger als die Verpflichtung gleichwertiger externer Spieler, die nicht nur ein im Zweifel ähnlich hohes Gehalt, sondern zudem Ablöse oder Handgeld kosten würden. Dieses finanzielle Kalkül soll einen Verbleib des Duos attraktiver machen.
Aus finanziellen Gründen: BVB denkt über Verlängerung mit Brandt und Can nach
Zumal es an den Spieern selbst wohl nicht scheitern würde. Beide wollen bleiben. Brandt etwa strebt auch keinen vorzeitigen Abschied an. Der Offensivspieler möchte die Saison laut Bild-Informationen beim BVB zu Ende bringen und zeigt sich einer Verlängerung gegenüber grundsätzlich offen, auch der Klub bevorzuge übereinstimmenden Berichten zufolge einen Brandt-Verbleib. Trotz seiner derzeitigen Joker-Rolle unter Trainer Niko Kovac gilt er weiterhin als wichtiger Impulsgeber - und Kovac machte stets keinen Hehl daraus, ein großer Befürworter Brandts zu sein.
Auch Emre Can ist nach einer langen Verletzungspause zurück und feierte jüngst sein Startelf-Comeback. Der Kapitän könnte, sofern er seine Form stabilisiert, ebenfalls wieder stärker in die Planungen rücken. Damit könnte bei zwei noch vor Kurzem als Streichkandidaten gehandelten BVB-Profis doch noch eine überraschende Wendung einsetzen – getragen von sowohl sportlichen als auch wirtschaftlichen Argumenten.
BVB: Niklas Süle wohl mit wenig Chancen auf Vertragsverlängerung
Anders ist die Situation bei Niklas Süle. Der Innenverteidiger, der in dieser Saison verletzungsbedingt nur selten zum Einsatz kam und zugleich zu den Top-Verdienern im Kader gehören soll, hat laut übereinstimmenden Medienberichten keine Chancen auf eine Verlängerung haben. Eine Trennung im Sommer gilt - auch nach Informationen des kicker - als äußerst wahrscheinlich.
Auch für Salih Özcan und Pascal Groß stehen die Zeichen eher auf Abschied. Özcan spielte sportlich zuletzt kaum noch eine Rolle und wurde nur sporadisch eingesetzt. Bei Groß wiederum wird vor allem sein Alter als Argument gegen ein neues Arbeitspapier angeführt – trotz regelmäßiger Einsatzzeiten gilt der 34-Jährige nicht mehr als unverzichtbarer Bestandteil des Teams.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 22. November, 15.30 Uhr: BVB - VfB Stuttgart (Bundesliga)
- 25. November, 21 Uhr: BVB - FC Villarreal (Champions League)
- 29. November, 18.30 Uhr: Bayer Leverkusen - BVB (Bundesliga)
- 2. Dezember, 21 Uhr: BVB - Bayer Leverkusen (DFB-Pokal)