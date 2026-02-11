AFP
Ein schwerer Schlag für Barcelona: Marcus Rashford fällt aufgrund einer Verletzung für das Halbfinale der Copa del Rey gegen Atlético Madrid aus.
Rashford fehlt bei entscheidendem Pokalspiel
Die Hoffnungen Barcelonas auf den Gewinn der Copa del Rey haben einen herben Rückschlag erlitten, nachdem bestätigt wurde, dass Rashford im Halbfinale gegen Atlético Madrid am Donnerstag nicht zum Einsatz kommen wird. Der Stürmer, der sich seit seiner Ausleihe von Manchester United als Schlüsselspieler im Angriff der Blaugrana etabliert hat, musste sich nach Beschwerden im Anschluss an das Ligaspiel am Samstag im Camp Nou Untersuchungen unterziehen.
Der Verein veröffentlichte am Mittwochnachmittag eine offizielle medizinische Erklärung, in der die Art der Verletzung bestätigt wurde. „Der Spieler der ersten Mannschaft, Marcus Rashford, hat Schmerzen im linken Knie, nachdem er am Samstag im Spiel gegen Mallorca im Spotify Camp Nou einen Schlag abbekommen hat“, heißt es in der Erklärung. „Der Spieler wird das Copa del Rey-Spiel am Donnerstag gegen Atlético Madrid verpassen.“
Der Verein hat zwar keinen konkreten Zeitrahmen für seine Rückkehr genannt, aber die Tatsache, dass er für ein so wichtiges Spiel nicht im Kader steht, lässt vermuten, dass das Problem schwerwiegend genug ist, um sofortige Vorsicht geboten zu sein.
- Getty Images Sport
Schmerzhafter Rückschlag für die Blaugrana
Rashfords Abwesenheit hinterlässt eine große Lücke auf der linken Seite des Angriffs von Barcelona. Seine Schnelligkeit, sein direktes Laufspiel und seine Fähigkeit, nach innen zu ziehen, haben in dieser Saison entscheidend dazu beigetragen, hartnäckige Abwehrreihen zu knacken – Eigenschaften, die gegen die robuste Mannschaft von Atlético von entscheidender Bedeutung gewesen wären.
Der Verlust wird durch die Tatsache verschärft, dass Barcelona in eine entscheidende Phase der Saison eintritt. Angesichts des sich zuspitzenden Kampfes um die Meisterschaft und der Aussicht auf den Pokalsieg würde der Ausfall eines Spielers vom Kaliber Rashfords den Rhythmus und die Chemie in der Offensive stören. Die Fähigkeit des Engländers, sich mit Robert Lewandowski zu verbinden, war ein Markenzeichen des Offensivspiels von Barca, und seine Nichtverfügbarkeit zwingt zu einer taktischen Umstellung nur 24 Stunden vor dem Anpfiff.
Der Trainer muss nun entscheiden, ob er beim traditionellen 4-3-3 mit einem natürlichen Ersatzspieler bleibt oder das System umstellt, um einen zusätzlichen Mittelfeldspieler einzubauen.
Raphinha-Zweifel verstärken Verletzungssorgen
Erschwerend kommt hinzu, dass Rashford nicht der einzige hochkarätige Ausfall im Angriff ist. Der brasilianische Flügelspieler Raphinha ist weiterhin fraglich und wird wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen, da er diese Woche noch nicht wieder voll ins Training der ersten Mannschaft einsteigen konnte. Der ehemalige Spieler von Leeds United kämpft mit einer Muskelüberlastung und trainiert getrennt von der Hauptgruppe, um wieder fit zu werden.
In einem kurzen Gespräch mit Reportern Anfang der Woche gab Raphinha einen offenen Einblick in seinen Gesundheitszustand und räumte ein, dass er sich zwar verbessert, aber noch nicht bereit für die Intensität eines Pflichtspiels ist. „Ich fühle mich besser, wir gehen es Tag für Tag an“, sagte er. „Ich kann nicht lügen, ich würde gerne sagen, dass ich am Donnerstag spielen kann, aber es wird noch etwas knapp.“
Da beide Stammflügelspieler möglicherweise nicht zur Verfügung stehen, wird die Spielerdecke von Barcelona bis an ihre Grenzen getestet werden. Der Verlust von Raphinhas Kreativität auf der rechten Seite und Rashfords Torgefährlichkeit auf der linken Seite bedeutet, dass die kreative Last nun schwer auf den anderen Spielern lasten wird.
- Getty Images Sport
Kann Atleti Barcas Siegesserie stoppen?
Der Zeitpunkt dieser doppelten Verletzung kommt Atlético Madrid sehr gelegen. Die Mannschaft von Diego Simeone ist bekannt dafür, ihre Gegner zu frustrieren und sie mit Kontern zu schlagen, und sie wird durch die Nachricht, dass Barcelona ohne zwei seiner stärksten Waffen in die Hauptstadt reist, noch mehr ermutigt werden.
Das Aufeinandertreffen am Donnerstag im Metropolitano verspricht eine feindselige Atmosphäre zu werden, und Barcelona wird viel Charakter zeigen müssen, um ein positives Ergebnis mit nach Katalonien zu nehmen, wo das Rückspiel stattfindet. Die Mannschaft von Hansi Flick hat sechs Spiele in Folge gewonnen und 17 ihrer letzten 18 Spiele für sich entschieden.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
