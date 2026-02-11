Ein schwerer Schlag für Barcelona: Marcus Rashford fällt aufgrund einer Verletzung für das Halbfinale der Copa del Rey gegen Atlético Madrid aus.

Die Hoffnungen Barcelonas auf den Gewinn der Copa del Rey haben einen herben Rückschlag erlitten, nachdem bestätigt wurde, dass Rashford im Halbfinale gegen Atlético Madrid am Donnerstag nicht zum Einsatz kommen wird. Der Stürmer, der sich seit seiner Ausleihe von Manchester United als Schlüsselspieler im Angriff der Blaugrana etabliert hat, musste sich nach Beschwerden im Anschluss an das Ligaspiel am Samstag im Camp Nou Untersuchungen unterziehen.

Der Verein veröffentlichte am Mittwochnachmittag eine offizielle medizinische Erklärung, in der die Art der Verletzung bestätigt wurde. „Der Spieler der ersten Mannschaft, Marcus Rashford, hat Schmerzen im linken Knie, nachdem er am Samstag im Spiel gegen Mallorca im Spotify Camp Nou einen Schlag abbekommen hat“, heißt es in der Erklärung. „Der Spieler wird das Copa del Rey-Spiel am Donnerstag gegen Atlético Madrid verpassen.“

Der Verein hat zwar keinen konkreten Zeitrahmen für seine Rückkehr genannt, aber die Tatsache, dass er für ein so wichtiges Spiel nicht im Kader steht, lässt vermuten, dass das Problem schwerwiegend genug ist, um sofortige Vorsicht geboten zu sein.