Ein schockierender Auftritt im Reality-TV war der Tiefpunkt seiner "sehr traurigen Geschichte": Der brutale Absturz eines Jahrhunderttalents von Manchester United

Doch er machte nur ein Spiel in jener Saison. Im Mai 2007 war das, als United schon als englischer Meister feststand, Dong beim 0:0 gegen Chelsea daher von Beginn an ran durfte. Es folgten zwei weitere Einsätze in der Saison 2007/08, sogar einer in der Champions League gegen AS Rom, größtenteils musste er sich aber bei der Reserve verdingen. Die Zeit des nun 23-Jährigen, der 2004 neben Namen wie Cristiano Ronaldo oder Bastian Schweinsteiger auf der Shortlist für die Wahl zum FIFPro Young Player of the Year gestanden hatte, in Manchester ging allmählich zu Ende.

Sicher hatte das vor allem sportlich Gründe. Aber auch Dongs Persönlichkeit erschwerte es ihm zusätzlich, tatsächlich bei einem Topklub Fuß fassen zu können. "Das größte Problem war, dass er so reserviert war", sagte Uniteds Ex-U18-Coach McGuinness. Und Regi van Acker erzählt: "Einmal kam er von der Nationalmannschaft zurück und brachte mir ein Trikot und ein paar andere Dinge als Geschenk mit. Aber selbst dabei war es so extrem schwierig, mit ihm zu kommunizieren. Niemand wusste, was in ihm drin vorging, es war schwer, ihm zu helfen. Wir hatten nur europäische Trainer."

Und Su Maozhen, das chinesische Top-Talent vor Dong, betont: "Die Sprache war ein Problem, aber ich unternahm damals große Anstrengungen, zumindest ein paar Sachen zu können. Nach all dem, was ich hörte, hat Dong das nicht einmal probiert."

Nachdem Dong im Sommer 2008 mit China am Olympischen Turnier in Peking teilgenommen und im Gruppenspiel gegen Neuseeland immerhin ein Tor erzielt hatte, ließ United ihn ablösefrei zurück zu Dalian Shide ziehen. Auch dort fand er aber nicht wieder in die Spur, spielte kaum - und probierte es 2010 dann noch einmal in Europa.