Timo Werner war einst Hoffnungsträger des DFB-Teams. Seit über einem Jahr zeigt die Kurve jedoch deutlich nach unten. Bei Tottenham ist er außen vor.

Als Timo Werner im Januar 2024 auf Leihbasis zu Tottenham Hotspur wechselte, war das Ziel klar: Nach einer unbefriedigenden Zeit bei RB Leipzig musste ein Neustart her. Für Werner war es "die Chance, wieder auf Topniveau zu zeigen, was in mir steckt", wie er bei seiner Vorstellung sagte.