Rebels United stellt Spieler vor, die lieber gegen den Strom schwimmen. In Teil 1 ist dies Eric Cantona, ein Rebell mit Haltung.

In einer Zeit, in der der moderne Profifußball längst auf Hochglanz poliert ist und Spieler meist stromlinienförmig durchs Scheinwerferlicht rennen, wirkt der Name Eric Cantona wie ein Relikt aus einer anderen Ära. Der heute 58-Jährige, bekannt vor allem durch seine Zeit bei Manchester United, wo er von 1992 bis 1997 eine Erfolgs-Ära begründete, war ein Spieler, der nicht gefallen wollte.