Ein Reservist schreibt im Final-Drama Klubgeschichte! Safonov krönt historische Saison von PSG

Schlussmann Matwei Safonov, der erneut den verletzten Stammtorhüter Lucas Chevalier vertrat, hielt gleich vier Elfmeter. Das war vor ihm in diesem Jahrtausend keinem PSG-Keeper gelungen. Somit war auch der Fehlschuss von Ousmane Dembélé, der einen Tag zuvor ebenfalls in Katar zum Weltfußballer des Jahres 2025 gekürt worden war, egal.

In der regulären Spielzeit hatte Chwitscha Kwarazchelia (38.) Paris zunächst in Führung gebracht. Das Team aus Rio de Janeiro kam vor den Augen von FIFA-Präsident Gianni Infantino durch einen von Jorginho verwandelten Foulelfmeter (62.) jedoch zum Ausgleich.

PSG hatte im Kalenderjahr 2025 bereits die Champions League und den UEFA Super Cup sowie in Frankreich die Meisterschaft, den Pokal und den Supercup geholt. Bei der Klub-WM in den USA hatte es dagegen "nur" zum Einzug ins Finale gereicht.