Mathys Detourbet zählt zu den spannendsten Offensivtalenten der Ligue 2 – und hat das Interesse mehrerer europäischer Topklubs geweckt. Der 18 Jahre alte Angreifer von ES Troyes steht nach Informationen von Foot Mercato unter genauer Beobachtung von Manchester City, AS Monaco, AS Rom sowie mehreren Klubs aus Deutschland.
Ein millionenschweres Angebot wurde angeblich schon abgelehnt: Manchster City könnte Konkurrenz bei Sturmjuwel ausstechen
Besonders konkret scheint derzeit das Interesse aus Manchester zu sein. City soll Detourbet laut dem Bericht nicht nur intensiv scouten, sondern ihm bereits einen detaillierten Karriereplan präsentiert haben. Der französische Junioren-Nationalspieler hat zudem schon das Trainingszentrum der Skyblues besucht – ein deutliches Signal dafür, wie ernsthaft sich der Premier-League-Meister mit einer Verpflichtung beschäftigt.
Detourbet stammt aus der Nachwuchsakademie von Troyes, das wie Manchester City zur City Football Group gehört. Dieser Umstand verschafft City einen strukturellen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, da der Klub tiefe Einblicke in die Entwicklung des Stürmers hat. Ein direkter Wechsel nach England ist dabei nicht zwingend der einzige denkbare Weg: Auch ein schrittweiser Aufbau innerhalb des City-Netzwerks gilt als mögliches Szenario.
Viele Klubs heiß auf Sturmjuwel Mathys Detourbet
Sportlich konnte Detourbet in dieser Saison bereits erste Akzente setzen. In der Ligue 2 kam er bislang auf 14 Einsätze, meist als Einwechselspieler, und steuerte dabei ein Tor sowie zwei Assists bei. Seine Stärken liegen weniger in auffälligen Statistiken als vielmehr in seiner Dynamik, seinen Laufwegen im Strafraum und seiner Technik unter Druck – Eigenschaften, die Scouts verschiedener Klubs überzeugt haben.
Schon im vergangenen Sommer hatte die AS Rom versucht, den Angreifer mit einem Angebot von rund acht Millionen Euro plus Boni nach Italien zu holen. Troyes lehnte jedoch ab und hofft, den Preis weiter in die Höhe treiben zu können. Auch Monaco arbeitet laut Foot Mercato aktuell daran, das Tempo im Werben um Detourbet zu erhöhen. Parallel dazu sollen mehrere englische und deutsche Klubs die Entwicklung des Stürmers aufmerksam verfolgen, ohne dass in dem Bericht konkrete Vereine aus Deutschland genannt werden.
Klar ist: Der Marktwert des 18-Jährigen dürfte weiter steigen, sollte er seine Entwicklung fortsetzen. Manchester City hat sich mit frühem und konkretem Handeln eine starke Ausgangsposition verschafft – doch das Rennen um Detourbet ist noch offen.
Mathys Detourbet: Seine Leistungsdaten bei ES Troyes
- Spiele: 18
- Tore: 1
- Assists: 2