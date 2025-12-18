Ein millionenschweres Angebot wurde angeblich schon abgelehnt: Manchster City könnte Konkurrenz bei Sturmjuwel ausstechen

Sportlich konnte Detourbet in dieser Saison bereits erste Akzente setzen. In der Ligue 2 kam er bislang auf 14 Einsätze, meist als Einwechselspieler, und steuerte dabei ein Tor sowie zwei Assists bei. Seine Stärken liegen weniger in auffälligen Statistiken als vielmehr in seiner Dynamik, seinen Laufwegen im Strafraum und seiner Technik unter Druck – Eigenschaften, die Scouts verschiedener Klubs überzeugt haben.

Schon im vergangenen Sommer hatte die AS Rom versucht, den Angreifer mit einem Angebot von rund acht Millionen Euro plus Boni nach Italien zu holen. Troyes lehnte jedoch ab und hofft, den Preis weiter in die Höhe treiben zu können. Auch Monaco arbeitet laut Foot Mercato aktuell daran, das Tempo im Werben um Detourbet zu erhöhen. Parallel dazu sollen mehrere englische und deutsche Klubs die Entwicklung des Stürmers aufmerksam verfolgen, ohne dass in dem Bericht konkrete Vereine aus Deutschland genannt werden.

Klar ist: Der Marktwert des 18-Jährigen dürfte weiter steigen, sollte er seine Entwicklung fortsetzen. Manchester City hat sich mit frühem und konkretem Handeln eine starke Ausgangsposition verschafft – doch das Rennen um Detourbet ist noch offen.