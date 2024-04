"Ein kompletter Schlag aufs Maul": Julian Brandt nach der Pleite des BVB bei RB Leipzig komplett bedient

Der BVB kassiert in Leipzig eine Abreibung. Julian Brandt findet anschließend deutliche Worte.

Julian Brandt suchte gar nicht erst nach Ausreden. "Das 4:1 ist für mich ein kompletter Schlag aufs Maul. Es ist nicht unser Anspruch, Fünfter zu werden. Dieses Jahr ist die Spitzengruppe enteilt", sagte der Nationalspieler von Borussia Dortmund nach einem Nachmittag zum Vergessen, nach einer herben 1:4 (1:2)-Klatsche beim direkten Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig. Unmittelbar vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen PSG bekam der BVB seine Grenzen schonungslos aufgezeigt.

Wie soll nun in kürzester Zeit der Umschwung auf Superstar Kylian Mbappé und Co. gelingen, die bereits am Mittwoch (21 Uhr) zum Tanz bitten? "Wir sind ja nicht erst seit diesem Jahr alle Profis. Ich weiß schon, wie ich damit umgehe, wie der Fokus auf ein neues Spiel gerichtet werden soll. Es ist auch eine andere Situation. Aber für das Wochenende wird mich das definitiv beschäftigen", sagte Brandt.