Ein heutiger Superstar spielte eine entscheidende Rolle: Warum der BVB ein angebliches Werben um Jamal Musiala nicht konkretisierte

Bellingham kam schließlich 2020 für rund 30 Millionen Euro von Birmingham City zum BVB. Musiala war ein Jahr zuvor von Chelsea letztlich zu den Bayern gewechselt, wo er mittlerweile längst eines der Gesichter des Vereins ist. 215 Pflichtspiele hat der deutsche Nationalspieler bereits für den FCB absolviert, ist nach langer Verletzungspause aktuell auf dem Weg zurück zu seiner Topform. Wie wichtig Musiala für den Rekordmeister ist, belegte der große Trubel rund um seine Vertragsverlängerung im Februar 2025. Bis 2030 ist der 23-Jährige nun an die Bayern gebunden.

Auch in der deutschen Nationalmannschaft ist Musiala eine der wichtigsten Säulen. Nachdem er auf Junioren-Ebene noch meist für England aufgelaufen war, entschied sich Musiala noch unter Ex-Bundestrainer Joachim Löw für das DFB-Team und hatte im März 2021 sein A-Länderspieldebüt für Deutschland gefeiert.

Bellingham blieb indes drei Jahre beim BVB, wo er nach seiner Ankunft mit nur 17 Jahren auf Anhieb zum Stammspieler avancierte. 2023 überwies Real Madrid satte 127 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler nach Dortmund, bei den Königlichen ist Bellingham ebenfalls Leistungsträger.

Besondere Brisanz erhält der Musiala-Bericht dieser Tage, da der Edeltechniker mit der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany am Samstag zum Bundesliga-Topspiel in Dortmund zu Gast ist. Mit einem Auswärtssieg könnte Bayern dabei bereits eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf herbei führen und den BVB auf elf Punkte distanzieren.