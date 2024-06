In den Pokalwettbewerben tritt Man City in der nächsten Saison mit einem ganz besonderen Trikot an - und darüber lachen die Fans.

Manchester City hat für das am Mittwoch neu vorgestellte Pokal-Trikot für die kommende Saison viel Spott geerntet. Die User machten sich über das Design lustig, das von Noel Gallagher, Oasis-Sänger und City-Promi-Fan, entworfen wurde.