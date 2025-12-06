"Ein ganz oft unterschätzter Spieler": Verteidiger des FC Bayern wird mit Superstar Lamine Yamal vom FC Barcelona verglichen

Grund für die Huldigung ist im beigefügten Video zu begutachten: Laimers Führungstreffer für den FC Bayern beim 5:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart. Der 28-jährige Österreicher nahm einen weiten Ball von Keeper Jonas Urbig perfekt an, passte nach rechts zu Michael Olise, bekam die Kugel zurück und schob sie mit der rechten Hacke durch die Beine von Stuttgarts Keeper Alexander Nübel ins Tor.

"In manchen Aktionen kommt man in einen gewissen Flow", erklärte Laimer anschließend. "Man merkt: Egal was man macht, es funktioniert. Genau so war es bei mir. Er spielt den Ball rein, ich mache die Hacke und wusste schon, als der Ball den Fuß verlässt, dass der irgendwie reingeht."