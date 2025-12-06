Damit auch wirklich jeder die Huldigung versteht - die älteren wie die jüngeren Fans - wählte Rene Maric sicherheitshalber einen ehemaligen und einen aktuellen Superstar als Referenzgrößen. "Not sure if 'Zidane of the Alps' or 'Laimer Yamal'", schrieb der Co-Trainer des FC Bayern bei X. Zinedine Zidane der Alpen oder Lamine Yamals Doppelgänger, gemeint war Konrad Laimer.
"Ein ganz oft unterschätzter Spieler": Verteidiger des FC Bayern wird mit Superstar Lamine Yamal vom FC Barcelona verglichen
Grund für die Huldigung ist im beigefügten Video zu begutachten: Laimers Führungstreffer für den FC Bayern beim 5:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart. Der 28-jährige Österreicher nahm einen weiten Ball von Keeper Jonas Urbig perfekt an, passte nach rechts zu Michael Olise, bekam die Kugel zurück und schob sie mit der rechten Hacke durch die Beine von Stuttgarts Keeper Alexander Nübel ins Tor.
"In manchen Aktionen kommt man in einen gewissen Flow", erklärte Laimer anschließend. "Man merkt: Egal was man macht, es funktioniert. Genau so war es bei mir. Er spielt den Ball rein, ich mache die Hacke und wusste schon, als der Ball den Fuß verlässt, dass der irgendwie reingeht."
Vincent Kompany singt ein Loblied auf Konrad Laimer
Glück gehabt, denn ansonsten hätte es Tadel vom Trainer gegeben. "Wenn er den nicht reinmacht, würde ich ihm sagen, dass er das nicht versuchen soll", sagte Vincent Kompany und lächelte. Er machte ihn aber rein, also gab es stattdessen ein Loblied. "Konny ist ein ganz oft unterschätzter Spieler. Er hat schon sehr viel Qualität. Nicht nur körperlich, sondern auch technisch. Und er hat ein gutes Gefühl, wie er in die Räume kommen kann."
Laimer zählt in dieser Saison zu den besten und konstantesten Spielern des FC Bayern. Er überzeugt überall, egal ob links hinten oder rechts hinten - oder als Vollstrecker. In 22 Pflichtspielen gelangen ihm schon zwei Tore und sechs Assists. Sein Treffer gegen Stuttgart ragt dennoch heraus. "Ich werde ihn mir sicher nochmal im Fernsehen anschauen", sagte Laimer.
FC Bayern: Die Spiele bis Weihnachten
- Dienstag, 9. Dezember: FC Bayern - Sporting Lissabon (Champions League)
- Sonntag, 14. DezemberFC Bayern - 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)
- Sonntag, 21. Dezember: 1. FC Heidenheim - FC Bayern (Bundesliga)