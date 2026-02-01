Ein Fakt ist besonders erschreckend! Macht der FC Bayern München die Bundesliga doch noch einmal spannend?

Wie gegen Augsburg war Bayern auch beim 2:2 gegen den HSV die überlegene Mannschaft - die in der bisherigen Saison zuvor in fast jedem Spiel zu beobachtende ganz klare Münchener Dominanz gab es aber in der zweiten Ligapartie am Stück nicht. Daraus einen für den FCB besorgniserregenden Trend abzuleiten, würde jedoch deutlich zu weit gehen.

Bayern machte in Hamburg kein schlechtes Spiel. Von Bestleistung war man zwar ein Stück weit entfernt, aber der Rekordmeister trat insgesamt absolut ordentlich auf. Doch der HSV wuchs eben über sich hinaus und tat genau das, was grundsätzlich jeder Bundesligist mehr oder weniger tun muss, um gegen Bayern etwas holen zu können: Über seinen Verhältnissen spielen.

Und ganz wichtig: Der HSV schaffte es, die Unkonzentriertheiten im Spiel der Bayern, die das Ergebnis zuweilen kaschiert, die jedoch völlig normal sind und auch in den Hochphasen unter Trainer Vincent Kompany vorkamen, effektiv auszunutzen. "Wir haben nie gesagt, dass die Bundesliga leicht ist. Es ist immer ein hartes Stück Arbeit, die Ergebnisse sahen eben leicht aus. Aber jedes Spiel an sich ist eine eigene Geschichte. Und jetzt ist es eben so, dass unsere Fehler bestraft werden", sagte Sportvorstand Max Eberl mit Blick auf die Mini-Ergebniskrise bei Sky.

Ihm war bei der Bewertung vor allem wichtig, die enorm anstrengenden Wochen zu berücksichtigen, die hinter den Bayern liegen. "Wir haben einen sehr harten Monat Januar hinter uns, in dem wir in 20 Tagen sieben Spiele hatten. Das war extrem intensiv. Das ist gerade eine Phase, durch die wir durch müssen und der wir uns stellen müssen", betonte Eberl und ist froh: "Jetzt haben wir den Monat hinter uns, können eine Woche auch mal den Akku aufladen, vor allem im Kopf."