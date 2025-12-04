"Ein einziges Ackern und Rammeln": Wo ist die Souveränität des FC Bayern?

Dass die drei Münchner Tore allesamt nach Standards fielen, kann man positiv deuten. Oder negativ, weil aus dem Spiel heraus keines gelang. Trotz der deutlichen Antworten auf die einzelnen Probleme bleiben nach dem knappen wie glücklichen Weiterkommen gegen Union auch große Fragen. Der FC Bayern ließ abermals die spielerische Dominanz und grundsätzliche Souveränität aus der Frühphase der Saison vermissen. Obwohl die Münchner rasch komfortabel mit 2:0 führten, entglitt ihnen das Spiel.

"Es war ein einziger Kampf, ein einziges Ackern und Rammeln", gab Kimmich zu. "Die zweite Halbzeit war zum Anschauen nicht attraktiv. Es war nicht viel spielerisches Element dabei." Der sonst stets so besonnene Kompany beklagte sich an der Seitenlinie ungewohnt energisch über den vertretbaren Elfmeter für Kanes Foul an Diogo Leite, der im 2:3 resultierte - und sah dafür die Gelbe Karte. Später legte er verbal nach. Verwarnt wurde in der Schlussphase zudem Neuer, und zwar wegen Zeitspiels. Exemplarisch.

Bemerkenswert sind auch die Statistiken: Das Torschussverhältnis (18:6) und der xG-Wert (2,69 zu 0,74) sprachen jeweils deutlich für Union. Schreien und tanzen durften aber die Münchner. In dieser Phase der spielerischen Armut konnten sie sich immerhin auf ihren einstigen verlässlichen Wegbegleiter verlassen: den berüchtigten Bayern-Dusel. Somit haben sie mindestens bis Februar Chancen auf alle drei Titel.