"Ein echter Spitzenspieler": Samir Nasri feiert beim Afrika-Cup ein Juwel aus der Bundesliga

Schon im ersten Spiel gegen den Sudan (3:0) hatte Maza nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit getroffen. Nach einer durchwachsenen Leistung gegen Burkina Faso (1:0) avancierte Maza im dritten Auftritt zum Architekten des Erfolgs. Am kommenden Dienstag (17.00 Uhr/Sportdigital) soll im Achtelfinale gegen die Demokratische Republik Kongo der nächste Schritt zum dritten Afrika-Cup-Triumph nach 1990 und 2019 gelingen.

Für Maza wäre das ein verdienter Lohn und ein weiterer Beleg, für seine Nationalmannschafts-Karriere die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Der bei Hertha BSC ausgebildete gebürtige Berliner durchlief beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) mehrere Juniorenteams, gab letztlich aber Algerien, dem Heimatland seines Vaters, den Vorzug.

Ausschlaggebend dafür war die Aussicht auf Spielzeit und die erträumte WM-Teilnahme. In Deutschland hätte sich Maza auf der Spielmacher-Position gegen namhafte Konkurrenten wie Florian Wirtz oder Jamal Musiala durchsetzen müssen. "Deutschland hat großartige Spitzenspieler auf dieser Position. Es wäre sehr schwer für mich, dort zu spielen", sagte Maza einmal zur Begründung seiner Entscheidung.