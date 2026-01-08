Seit Deniz Undav beim VfB Stuttgart spielt, gab es für den Nationalstürmer fast ausnahmslos gute Zeiten zu bejubeln. Der 29-Jährige spielte eine starke Hinserie, die Begehrlichkeiten wecken könnte. Dem wollen die Schwaben aber offenbar zuvorkommen.
Ein bestimmtes Szenario soll unbedingt vermieden werden! Bericht enthüllt Strategie des VfB Stuttgart bei Deniz Undav
In den vergangenen Wochen prägte Undav das Geschehen beim VfB wie kaum ein anderer. Nach einer Knieverletzung zu Beginn der Saison entwickelte sich der Angreifer zum treffsichersten Offensivspieler des amtierenden Pokalsiegers und ließ dabei Erinnerungen an die erfolgreiche Vizemeister-Spielzeit 2023/24 aufleben.
Zu diesem Zeitpunkt stand Undav noch leihweise vom englischen Klub Brighton & Hove Albion in Stuttgart unter Vertrag. Nach dieser herausragenden Saison gestalteten sich die Gespräche über einen dauerhaften Wechsel langwierig. Letztlich investierte der VfB rund 27 Millionen Euro und band den deutschen Nationalspieler fest an den Verein.
Der aktuelle Vertrag des 29-Jährigen ist bis 2027 datiert. Wie die Sport Bild berichtet, beschäftigen sich die Verantwortlichen inzwischen mit einer möglichen Verlängerung. Erste Gespräche sollen demnach im Februar stattfinden.
- Getty
Undav mit zehn Toren in 19 Einsätzen
Hintergrund der Überlegungen ist demnach, dass Stuttgart vermeiden möchte, mit Undav in dessen letztes Vertragsjahr zu gehen und damit das Risiko eines späteren ablösefreien Abgangs einzugehen. Eine Ausstiegsklausel soll laut mehreren Medien nicht Bestandteil des Kontrakts sein.
Sportlich liefert Undav weiterhin ab: In 19 Einsätzen erzielte er bislang zehn Treffer und bereitete vier weitere Tore vor. Seine Formkurve brachte ihn erneut in den Blickpunkt der Nationalmannschaft, mit dem klaren Ziel, sich für den WM-Kader 2026 zu empfehlen.
Besonders herausragend verlief der November. In allen Wettbewerben kam Undav in diesem Monat auf sieben direkte Torbeteiligungen - kein Spieler aus den fünf großen europäischen Ligen war erfolgreicher. Zudem traf er sechsmal in Folge in der Bundesliga für den VfB und überbot damit eine Vereinsbestmarke, die zuvor Jürgen Klinsmann seit 1986 gehalten hatte.
Deniz Undav: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 19
- Tore: 10
- Vorlagen: 4