Ein bestimmtes Szenario soll unbedingt vermieden werden! Bericht enthüllt Strategie des VfB Stuttgart bei Deniz Undav

In den vergangenen Wochen prägte Undav das Geschehen beim VfB wie kaum ein anderer. Nach einer Knieverletzung zu Beginn der Saison entwickelte sich der Angreifer zum treffsichersten Offensivspieler des amtierenden Pokalsiegers und ließ dabei Erinnerungen an die erfolgreiche Vizemeister-Spielzeit 2023/24 aufleben.

Zu diesem Zeitpunkt stand Undav noch leihweise vom englischen Klub Brighton & Hove Albion in Stuttgart unter Vertrag. Nach dieser herausragenden Saison gestalteten sich die Gespräche über einen dauerhaften Wechsel langwierig. Letztlich investierte der VfB rund 27 Millionen Euro und band den deutschen Nationalspieler fest an den Verein.

Der aktuelle Vertrag des 29-Jährigen ist bis 2027 datiert. Wie die Sport Bild berichtet, beschäftigen sich die Verantwortlichen inzwischen mit einer möglichen Verlängerung. Erste Gespräche sollen demnach im Februar stattfinden.