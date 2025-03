Dem FC Barcelona und Hansi Flick könnte im Nachholspiel gegen CA Osasuna ein folgenschwerer Fehler unterlaufen sein. Es droht sogar ein Punktabzug.

Dem FC Barcelona könnte im Anschluss an den 3:0-Sieg am Donnerstagabend gegen CA Osasuna noch ein Nachspiel drohen. Wie der Tabellen-14. der spanischen LaLiga in einem offiziellen Statement mitteilte, hat er gegen die Wertung der Partie Protest eingelegt.