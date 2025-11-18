Ein Auftritt von ihm war ein absolutes Desaster! Wird ein "unersetzlicher" DFB-Star vor der WM von Julian Nagelsmann aussortiert?

Es war wie eine kleine Befreiung. Nach einer sportlich sehr schwierigen Phase gelang dem DFB-Team ein 6:0-Erfolg gegen die Slowakei – mit teils begeisterndem Fußball. Für die deutsche Nationalmannschaft war das gleichbedeutend mit der direkten WM-Qualifikation – und einem schönen Abschluss des Kalenderjahres.
Bis zur WM-Vorbereitung kann Julian Nagelsmann nun etwas durchatmen. Im Winter wird der Bundestrainer mit Sicherheit auch auf das Jahr 2025 zurückblicken und analysieren, wer sich besonders gut geschlagen hat und wer nicht. SPOX hat die deutschen Gewinner und Verlierer des Jahres.