Ein Auftritt von ihm war ein absolutes Desaster! Wird ein "unersetzlicher" DFB-Star vor der WM von Julian Nagelsmann aussortiert?

Fast schon etwas unter dem Radar fliegt hier Oliver Baumann. Denn der 35-Jährige avancierte in diesem Jahr zum Stammtorhüter des DFB-Teams – macht das aber so solide, dass es kaum noch Diskussionen um ihn gibt. Zwar wurde hier und da über eine potenzielle Rückkehr von Manuel Neuer gesprochen. Auch die Situation von Noah Atubolu sorgte für Gesprächsstoff.

Aber interessanterweise gab es dabei nie Kritik daran, dass Baumann nicht gut genug wäre. Die Motive waren meist andere. Klar ist, dass der Hoffenheimer mit dem Ball am Fuß keine spektakulären Dinge macht, wie es Neuer oder auch Marc-Andre ter Stegen getan haben. Aber auf der Linie erfüllt er seinen Job und hat dafür gesorgt, dass zumindest ter Stegen nicht allzu sehr vermisst wird.

Sollte der Keeper des FC Barcelona nach seiner Verletzung nicht woanders unterkommen, hat Baumann sogar überraschend gute Karten auf einen Stammplatz bei der WM im Sommer.