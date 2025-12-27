Ein Anruf veränderte alles! Wieso Granit Xhaka sich für Sunderland und gegen Leverkusen entschied

"Man kennt sich zwar in der Schweiz, aber ich wusste nicht, dass einem Schweizer ein englischer Klub gehört", gab Xhaka zu. Die Tatsache, dass Louis-Dreyfus den direkten Kontakt zu ihm gesucht habe, sei ausschlaggebend für seine Wechsel-Entscheidung gewesen, so Xhaka: "Der Schlüssel war, dass sich bei keinem meiner früheren Transfers der Besitzer persönlich gemeldet hatte. Das hat mich beeindruckt." Daraufhin wechselte er für rund 15 Millionen Euro nach Sunderland.

Für Leverkusen absolvierte Xhaka 99 Partien, wobei er sechs Tore erzielte und neun Treffer vorbereitete. In seiner ersten Saison in der Farbenstadt gewann er das Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal. In Sunderland hat der Linksfuß wie gewohnt eine Führungsrolle übernommen und steht mit seinem Team nach 27 Punkten aus 17 Spielen auf dem siebten Tabellenplatz.