"Manche Entscheidungen brauchen Zeit, aber diese habe ich sofort getroffen. Der Besitzer rief mich irgendwann im Juni an, gegen 23 Uhr", sagte der 33-jährige Schweizer mit Kosovo-albanischen Wurzeln in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Die späte Stunde des Telefonats habe für ihn omenhaften Charakter besessen. "In Albanien sagt man: Ein Anruf zu dieser Uhrzeit bedeutet entweder etwas Schlechtes oder etwas Großes."
Ein Anruf veränderte alles! Wieso Granit Xhaka sich für Sunderland und gegen Leverkusen entschied
Zunächst sei er aber davon ausgegangen, dass jemand versuche, ihn reinzulegen, sagte der defensive Mittelfeldspieler: "Ich dachte zuerst an einen Scherz und habe nicht geglaubt, dass es der Besitzer ist." Letztlich habe er sich aber überzeugen lassen, dass es sich bei dem Anrufer tatsächlich um Kyril Louis-Dreyfus handele, der seit 2021 die Mehrheitsanteile an den "Black Cats" hält.
Xhaka: Eigentümer-Anruf "Schlüssel" für Wechsel
"Man kennt sich zwar in der Schweiz, aber ich wusste nicht, dass einem Schweizer ein englischer Klub gehört", gab Xhaka zu. Die Tatsache, dass Louis-Dreyfus den direkten Kontakt zu ihm gesucht habe, sei ausschlaggebend für seine Wechsel-Entscheidung gewesen, so Xhaka: "Der Schlüssel war, dass sich bei keinem meiner früheren Transfers der Besitzer persönlich gemeldet hatte. Das hat mich beeindruckt." Daraufhin wechselte er für rund 15 Millionen Euro nach Sunderland.
Für Leverkusen absolvierte Xhaka 99 Partien, wobei er sechs Tore erzielte und neun Treffer vorbereitete. In seiner ersten Saison in der Farbenstadt gewann er das Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal. In Sunderland hat der Linksfuß wie gewohnt eine Führungsrolle übernommen und steht mit seinem Team nach 27 Punkten aus 17 Spielen auf dem siebten Tabellenplatz.
AFC Sunderland: die nächsten Spiele
- Sonntag, 28. Dezember 2025, 15 Uhr: Leeds United (H)
- Donnerstag, 1. Januar 2026, 21 Uhr: Manchester City (H)
- Sonntag, 4. Januar 2026, 16 Uhr: Tottenham Hotspur (A)
- Mittwoch, 7. Januar 2026, 20.30 Uhr: Brentford (A)
- Samstag, 10. Januar 2026, 13.15 Uhr: Everton (A)