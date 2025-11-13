Einem Bericht der Gazzetta dello Sport zufolge soll sich Juventus Turin über die Möglichkeiten einer Verpflichtung erkundigt haben, aufgrund von Gnabry Gehalt aber schnell wieder zurückgeschreckt sein. Dem Vernehmen nach kassiert der 30-jährige Offensivallrounder in München aktuell rund 19 Millionen Euro. Als weiteren angeblichen Interessenten nennt die italienische Zeitung überraschend den FC Liverpool.
Ein angeblicher Interessent überrascht! Serge Gnabry vom FC Bayern offenbar international begehrt
Nach schwierigen Jahren blüht Gnabry in der aktuellen Saison unter Trainer Vincent Kompany förmlich auf. Weil Jamal Musiala wegen eines Wadenbeinbruchs seit Monaten ausfällt, ist Gnabry die erste Wahl auf der Zehn hinter Mittelstürmer Harry Kane. In 15 Pflichtspieleinsätzen gelangen ihm bereits vier Treffer und vier Assists.
"Er hat eine sehr gute Entwicklung genommen, seitdem Vincent da ist. Er ist gesund und fit - und wenn er das ist, dann kann er auch seine Leistung bringen", sagte Sportvorstand Max Eberl Mitte Oktober. "Das sind Argumente, die wir sehr wohlwollend wahrnehmen, weil es für ihn sehr schön ist, aber auch für uns als Verein gut ist, dass er solche Leistungen bringt."
FC Bayern: Der Fokus liegt auf einer Verlängerung mit Upamecano
Ob ihm der FC Bayern eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags anbieten wird, erscheint aktuell aber noch unklar. Sollte es so kommen, müsste Gnabry auf jeden Fall einem Gehaltsverzicht zustimmen.
Der Fokus der Münchner liegt aktuell aber auf den Verhandlungen mit Dayot Upamecano, dessen Vertrag kommenden Sommer ebenfalls ausläuft. Abgesehen von Gnabry und Upamecano sind Stand jetzt noch vier weitere Münchner 2026 ablösefrei: Manuel Neuer, Sven Ulreich, Raphael Guerreiro und Leon Goretzka. Zudem endet die Leihe von Nicolas Jackson.
FC Bayern: Die nächsten Spiele
- Samstag, 22. November,15.30 Uhr: FC Bayern - SC Freiburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 26. November, 21 Uhr: Arsenal - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 29. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - FC St. Pauli (Bundesliga)
- Mittwoch, 2. Dezember, 20.45 Uhr: Union Berlin - FC Bayern (DFB-Pokal)
- Samstag, 6. Dezember, 15.30 Uhr: VfB Stuttgart - FC Bayern (Bundesliga)