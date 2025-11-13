Ein angeblicher Interessent überrascht! Serge Gnabry vom FC Bayern offenbar international begehrt

Nach schwierigen Jahren blüht Gnabry in der aktuellen Saison unter Trainer Vincent Kompany förmlich auf. Weil Jamal Musiala wegen eines Wadenbeinbruchs seit Monaten ausfällt, ist Gnabry die erste Wahl auf der Zehn hinter Mittelstürmer Harry Kane. In 15 Pflichtspieleinsätzen gelangen ihm bereits vier Treffer und vier Assists.

"Er hat eine sehr gute Entwicklung genommen, seitdem Vincent da ist. Er ist gesund und fit - und wenn er das ist, dann kann er auch seine Leistung bringen", sagte Sportvorstand Max Eberl Mitte Oktober. "Das sind Argumente, die wir sehr wohlwollend wahrnehmen, weil es für ihn sehr schön ist, aber auch für uns als Verein gut ist, dass er solche Leistungen bringt."