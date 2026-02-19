Ein "Amateur unter Champions" wurde zum Fluchbrecher: Fabio Grossos unglaublicher Aufstieg aus der vierten Liga zum Nationalhelden Italiens

Denn eben jenes italienische Selbstvertrauen und Selbstverständnis war am Vorabend des Turnierbeginns in seinen Grundfesten erschüttert worden. Der Calciopoli-Skandal rund um “Lucky Luciano” Moggi und Juventus kam ans Licht und stellte eine ganze Fußballnation bloß. Ein WM-Triumph in diesen dunklen Tagen? So ausgeschlossen wie Fabio Grossos Status als Nationalheld vor dem Turnier.

“Mein Weg war der eines jungen Mannes, der sich mit Leidenschaft dem Fußball verschrieben hatte. Vier Jahre lang spielte ich in der Eccellenza, und mit 22 war ich immerhin in der Serie C2. Im besten Fall konnte ich von einem Engagement in der Serie A träumen”, sagte Grosso einmal der Republicca. Angebote aus dem italienischen Oberhaus lehnte er zunächst noch ab. "Ich wollte meinen eigenen Weg gehen, ohne etwas zu überstürzen."

Eine Anekdote aus jener Zeit beschreibt Grossos damaligen Charakter perfekt. Am Vorabend eines Spiels in der Serie D klingelte sein damaliger Trainer bei den wichtigsten Spielern seiner Mannschaft durch, um sicherzugehen, dass diese nicht die Nacht zum Tag machten. Doch genau das tat Grosso damals mit seinen Freunden und ging nicht ans Telefon.

Seine Mutter antwortete seinem Trainer und vereinbarte ein Treffen am nächsten Tag, in dessen Verlauf Grosso ordentlich der Marsch geblasen wurde. “Ich fühlte mich noch wie ein Amateur”, sagte Grosso über den Vorfall damals. Sein Trainer verzieh ihm die Disziplinlosigkeit und stellte ihn trotz allem auf. Bereuen sollte er das nicht. "Im Spiel erzielte ich einen Hattrick und wir gewannen 6:2. Von diesem Tag an war ich Profi."

Was viele aber nicht wissen: Während seiner ersten Schritte in seiner Profilaufbahn war Grosso kein Außenverteidiger, sondern Spielmacher. "Ich war ein Künstler, der zum Außenverteidiger wurde", sagte er später. Ein Spiel bei Perugia und die Sperre des etatmäßigen Linksverteidigers wurden zum Wendepunkt in Grossos Karriere. Er spielte so gut, dass dies fortan seine Stammposition war und er eine Zukunft in der Serie A hatte, denn die war alles andere als in Stein gemeißelt.

"An Weggabelungen habe ich fast immer den richtigen Weg eingeschlagen. Das ist Glück, aber nicht nur das", sagte er später und erinnert sich an sein verkorkstes Debüt in der Serie A. Gegen Inter Mailand traf Grosso kurz vor Schluss beim Stand von 2:2 nur den Pfosten, Inter fuhr einen Konter, an dessen Ende Grosso Gelb-Rot sah. Perugia verlor mit 1:4. "Ich hätte zusammenbrechen können, aber irgendwie habe ich mich gefangen und war danach wie neu geboren. Ich bereue nichts. Ich bin immer ich selbst geblieben."

Und genau deshalb spricht er eigentlich nicht gerne über den Höhepunkt seiner Karriere, der ihn für den Rest seines Lebens begleiten wird. Weil er weiß, dass er eigentlich nicht für die Rolle des Nationalhelden taugte. Er war ein guter Fußballer, aber kein Star.

"Das Problem waren die allgemeinen Erwartungen: Ich war nicht Antonio Cabrini oder Paolo Rossi, ich war nicht Salvatore Schillaci, aber alle erwarteten es von mir. Deshalb spreche ich nicht gern über meinen Elfmeter in Berlin. Er gehört zum Weg dazu, er ist eine Episode, aber ich habe so viel vor und nach diesem Schuss erlebt. Ich habe mich immer gefragt, was ein Amateur wie ich, der sich von so niedrigem Niveau aus allmählich in den Profibereich hochgearbeitet hat, unter den wahren Champions zu suchen hat. Ich hatte eigentlich nicht die Qualität, um dort mitzuhalten, aber ich wusste, wie ich mich behaupten konnte."