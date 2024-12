Eine Fan-Gruppierung von Manchester United hat Klub-Eigner Sir James Ratcliffe für dessen Sparpolitik harsch kritisiert.

Sportlich steckt Manchester United in der Dauer-Krise, und auch atmosphärisch gibt es einige Probleme. Die Fan-Gruppierung "The 1958" hat Klub-Eigner Sir James Ratcliffe nun in einem Statement mit deutlichen Worten kritisiert.