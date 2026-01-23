Rekordmeister FC Bayern München hat sich für seine Anhänger einen ganz besonderen Fanartikel einfallen lassen - und für den Preis einen Shitstorm bei Social Media kassiert.
Ein 32 Kilo schweres Buch für 12.500 Euro: Shitstorm für den neuesten Fanartikel des FC Bayern
Der FCB verkündete am Donnerstagnachmittag, dass von nun an "das exklusive FC Bayern 125 Opus Buch" erhältlich sei. Anlass für die Produktion dieses "außergewöhnlichen Meisterwerks" war das 125-jährige Jubiläum des Klubs im vergangenen Jahr.
Auf der Webseite des Klubs heißt es unter anderem: "Das FC Bayern München 125 Opus – ein luxuriöses Coffeetable Book, das die glanzvolle Geschichte unseres Vereins in nie dagewesener Form zelebriert." Dabei handele es sich um "weit mehr als ein Buch", denn: "Es ist ein Kunstobjekt, das die 125 größten Momente unserer Vereinsgeschichte auf über 850 Seiten in beeindruckender Qualität darstellt."
"Kommt das Team offiziell vorbei und übergibt mir das Buch oder wofür soll ich 12.500 € zahlen?"
Garniert wird der Rückblick auf die Geschichte der Roten zudem mit exklusiven Interviews mit Vereinslegenden wie Karl-Heinz Rummenigge, Sepp Maier, Thomas Müller und Manuel Neuer. Dazu werde "die magische Atmosphäre eines Heimspiels in der Allianz Arena eingefangen" und es gibt eine "Choreografie-Sektion".
Von dem Sammlerstück gibt es weltweit 125 Exemplare, es wiegt 32 Kilogramm und der Preis beträgt 12.500 Euro. Immerhin: Wer das Buch bestellt, bekommt noch ein vom aktuellen FCB-Kader signiertes Jubiläumstrikot dazu.
Angesichts des hohen Preises gab es bei Social Media zahlreiche ätzende Kommentare. So fragte ein User unter anderem: "Habt ihr Lack gesoffen?!? Wer soll sich das leisten können?" Ein anderer meinte: "'Perfekt für jeden Bayern Fan', der keinen Kredit aufnehmen muss." Ebenfalls tauchte die Frage auf: "Kommt das Team offiziell vorbei und übergibt mir das Buch oder wofür soll ich 12.500 € zahlen?"
Es ist nicht das erste Mal, dass ein Artikel aus dem Bayern-Fanshop wegen eines horrenden Preises für Kritik sorgt: Im Februar 2023 brachte der Rekordmeister gemeinsam mit Ausrüster adidas einen Retro-Jogginganzug in stark limitierter Anzahl auf den Markt. Nur 115 Exemplare waren zu haben. Der stolze Preis: 399,95 Euro.
Die Rekordtransfers des FC Bayern:
- Harry Kane: Kam 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
- Lucas Hernandez: Kam 2019 für 80 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
- Luis Diaz: Kam 2025 für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
- Matthijs de Ligt: Kam 2022 für 67 Millionen Euro Ablöse von Juventus
- Michael Olise: Kam 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace