Ein 32 Kilo schweres Buch für 12.500 Euro: Shitstorm für den neuesten Fanartikel des FC Bayern

12.500 Euro für ein 32 Kilogramm schweres Buch: Die Bayern haben einen neuen Fanartikel.

Rekordmeister FC Bayern München hat sich für seine Anhänger einen ganz besonderen Fanartikel einfallen lassen - und für den Preis einen Shitstorm bei Social Media kassiert.

  • Der FCB verkündete am Donnerstagnachmittag, dass von nun an "das exklusive FC Bayern 125 Opus Buch" erhältlich sei. Anlass für die Produktion dieses "außergewöhnlichen Meisterwerks" war das 125-jährige Jubiläum des Klubs im vergangenen Jahr.

    Auf der Webseite des Klubs heißt es unter anderem: "Das FC Bayern München 125 Opus – ein luxuriöses Coffeetable Book, das die glanzvolle Geschichte unseres Vereins in nie dagewesener Form zelebriert." Dabei handele es sich um "weit mehr als ein Buch", denn: "Es ist ein Kunstobjekt, das die 125 größten Momente unserer Vereinsgeschichte auf über 850 Seiten in beeindruckender Qualität darstellt."

  • "Kommt das Team offiziell vorbei und übergibt mir das Buch oder wofür soll ich 12.500 € zahlen?"

    Garniert wird der Rückblick auf die Geschichte der Roten zudem mit exklusiven Interviews mit Vereinslegenden wie Karl-Heinz Rummenigge, Sepp Maier, Thomas Müller und Manuel Neuer. Dazu werde "die magische Atmosphäre eines Heimspiels in der Allianz Arena eingefangen" und es gibt eine "Choreografie-Sektion".

    Von dem Sammlerstück gibt es weltweit 125 Exemplare, es wiegt 32 Kilogramm und der Preis beträgt 12.500 Euro. Immerhin: Wer das Buch bestellt, bekommt noch ein vom aktuellen FCB-Kader signiertes Jubiläumstrikot dazu.

    Angesichts des hohen Preises gab es bei Social Media zahlreiche ätzende Kommentare. So fragte ein User unter anderem: "Habt ihr Lack gesoffen?!? Wer soll sich das leisten können?" Ein anderer meinte: "'Perfekt für jeden Bayern Fan', der keinen Kredit aufnehmen muss." Ebenfalls tauchte die Frage auf: "Kommt das Team offiziell vorbei und übergibt mir das Buch oder wofür soll ich 12.500 € zahlen?"

  • Es ist nicht das erste Mal, dass ein Artikel aus dem Bayern-Fanshop wegen eines horrenden Preises für Kritik sorgt: Im Februar 2023 brachte der Rekordmeister gemeinsam mit Ausrüster adidas einen Retro-Jogginganzug in stark limitierter Anzahl auf den Markt. Nur 115 Exemplare waren zu haben. Der stolze Preis: 399,95 Euro.

  • Die Rekordtransfers des FC Bayern:

    1. Harry Kane: Kam 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur
    2. Lucas Hernandez: Kam 2019 für 80 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
    3. Luis Diaz: Kam 2025 für 70 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
    4. Matthijs de Ligt: Kam 2022 für 67 Millionen Euro Ablöse von Juventus
    5. Michael Olise: Kam 2024 für 53 Millionen Euro Ablöse von Crystal Palace
