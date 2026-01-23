Ein 32 Kilo schweres Buch für 12.500 Euro: Shitstorm für den neuesten Fanartikel des FC Bayern

Garniert wird der Rückblick auf die Geschichte der Roten zudem mit exklusiven Interviews mit Vereinslegenden wie Karl-Heinz Rummenigge, Sepp Maier, Thomas Müller und Manuel Neuer. Dazu werde "die magische Atmosphäre eines Heimspiels in der Allianz Arena eingefangen" und es gibt eine "Choreografie-Sektion".

Von dem Sammlerstück gibt es weltweit 125 Exemplare, es wiegt 32 Kilogramm und der Preis beträgt 12.500 Euro. Immerhin: Wer das Buch bestellt, bekommt noch ein vom aktuellen FCB-Kader signiertes Jubiläumstrikot dazu.

Angesichts des hohen Preises gab es bei Social Media zahlreiche ätzende Kommentare. So fragte ein User unter anderem: "Habt ihr Lack gesoffen?!? Wer soll sich das leisten können?" Ein anderer meinte: "'Perfekt für jeden Bayern Fan', der keinen Kredit aufnehmen muss." Ebenfalls tauchte die Frage auf: "Kommt das Team offiziell vorbei und übergibt mir das Buch oder wofür soll ich 12.500 € zahlen?"