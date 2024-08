Starcoach Mourinho muss seinen ersten großen Rückschlag bei Fener verkraften. Gegen Lille zieht man den Kürzeren.

Mourinho bleibt die Champions League auch in der kommenden Saison verwehrt. Mit seinem neuen Klub Fenerbahce scheiterte der Portugiese in der dritten Runde der Qualifikation für die Königsklasse dramatisch am französischen Erstligisten OSC Lille und verpasste damit die Playoff-Runde.

Auf die 1:2-Hinspielniederlage in Frankreich folgte im Rückspiel ein 1:1 (1:0, 0:0) nach Verlängerung.