"Ehre beschmutzt": Hunderte türkische Schiedsrichter kassieren Sperre wegen Wettskandal

In einer umfassenden Untersuchung gegen insgesamt 571 Referees hatte sich herausgestellt, dass 371 von ihnen über Wettkonten verfügten und 152 diese auch aktiv genutzt hatten. 22 der Offiziellen – sieben Hauptschiedsrichter und 15 Assistenten – sind in der Süper Lig tätig, der höchsten türkischen Spielklasse.

Insgesamt zehn Schiedsrichter sollen jeweils mehr als 10.000 Wetten platziert haben, 42 von ihnen wetteten auf mehr als 1000 Spiele. Parallel zu den Verbandsmaßnahmen hat die Staatsanwaltschaft in Istanbul eigene Ermittlungen aufgenommen.