Das Comeback von Jamal Musiala rückt näher - eigentlich eine gute Nachricht für den FC Bayern München. Doch ausgerechnet ein ehemaliger Bayern-Coach warnt nun vor möglichen Problemen durch die Rückkehr des Offensivstars.
Ehemaliger FCB-Trainer unkt: Schon bald könnte sich beim FC Bayern die "Statik des Spiels" verändern
Felix Magath: "Könnte mir vorstellen, dass es etwas problematischer wird"
Felix Magath, der die Münchner von 2004 bis 2007 trainierte, sieht die aktuelle Erfolgsserie des Rekordmeisters durch Musialas Rückkehr gefährdet. "Ich könnte mir vorstellen, dass es etwas problematischer wird. Im Moment stimmt bei den Bayern alles, aber wenn alles stimmt, verändere ich auch nichts", sagte Magath bei Sky.
Er begründet seine Skepsis damit, dass ein Spieler wie Musiala, der "sehr, sehr stark gesehen wird und eine wichtige Rolle im Spiel einnehmen soll", die "Statik des Spiels" verändern könnte.
- Getty Images
Noch kein Zeitplan für Jamal Musialas Comeback
Tatsächlich läuft es für die Bayern derzeit nahezu perfekt: 16 Siege und ein Remis – die Mannschaft präsentiert sich eingespielt und stabil. Besonders in der Offensive harmonieren Harry Kane, Serge Gnabry, Luis Diaz und Michael Olise bestens. Die Frage, wer für Musiala aus der Startelf rutschen müsste, dürfte für Trainer Vincent Kompany daher alles andere als leicht zu beantworten sein.
Magath glaubt zudem, dass die Rückkehr des 22-Jährigen auch auf Kanes Spiel Auswirkungen haben könnte. "Ein Harry Kane müsste wieder mehr in die Spitze rücken, auch wenn er sich aktuell gerne fallen lässt, aus dem Mittelfeld kommt und überall rumläuft", so der Ex-Coach. "Durch die Rückkehr wäre er vielleicht nicht mehr so eingebunden, wie es momentan der Fall ist."
Musiala arbeitet nach seinem Wadenbeinbruch bei der Klub-WM weiter an seinem Comeback. Laut Abendzeitung rechnet der FC Bayern erst in vier bis acht Wochen mit seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining. Der Verein will dabei nichts überstürzen und verzichtet bewusst auf einen festen Zeitplan. Stattdessen wird "von Woche zu Woche entschieden", wie stark die Belastung gesteigert werden kann.
Jamal Musialas Statistiken beim FC Bayern:
- Einsätze: 207
- Tore: 64
- Assists: 39
- Gelbe Karten: 12
- Titel: 11