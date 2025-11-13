Ehemaliger FCB-Trainer unkt: Schon bald könnte sich beim FC Bayern die "Statik des Spiels" verändern

Tatsächlich läuft es für die Bayern derzeit nahezu perfekt: 16 Siege und ein Remis – die Mannschaft präsentiert sich eingespielt und stabil. Besonders in der Offensive harmonieren Harry Kane, Serge Gnabry, Luis Diaz und Michael Olise bestens. Die Frage, wer für Musiala aus der Startelf rutschen müsste, dürfte für Trainer Vincent Kompany daher alles andere als leicht zu beantworten sein.

Magath glaubt zudem, dass die Rückkehr des 22-Jährigen auch auf Kanes Spiel Auswirkungen haben könnte. "Ein Harry Kane müsste wieder mehr in die Spitze rücken, auch wenn er sich aktuell gerne fallen lässt, aus dem Mittelfeld kommt und überall rumläuft", so der Ex-Coach. "Durch die Rückkehr wäre er vielleicht nicht mehr so eingebunden, wie es momentan der Fall ist."

Musiala arbeitet nach seinem Wadenbeinbruch bei der Klub-WM weiter an seinem Comeback. Laut Abendzeitung rechnet der FC Bayern erst in vier bis acht Wochen mit seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining. Der Verein will dabei nichts überstürzen und verzichtet bewusst auf einen festen Zeitplan. Stattdessen wird "von Woche zu Woche entschieden", wie stark die Belastung gesteigert werden kann.