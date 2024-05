Ein deutscher Nationalspieler drückt Real Madrid im CL-Finale gegen die BVB die Daumen.

Robert Andrich tat sich schwer. Real Madrid hat mit Toni Kroos und Antonio Rüdiger zwei Nationalmannschaftskollegen im Finale der Champions League - genau wie Borussia Dortmund mit Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck, deswegen könne er "auf keine Seite so richtig gehen", sagte der Leverkusener am Donnerstag im Trainingslager der DFB-Auswahl in Blankenhain.