"Du wirst morgen früh gefeuert": Fans verhöhnen nach Blamage gegen Underdog Ex-Bundesligatrainer

"Du wirst morgen früh gefeuert", war von den Crystal-Palace-Anhängern im Auswärtsblock zu hören, die damit eine deutliche Botschaft an Glasner richteten, den sie als Trainer für die schwachen Leistungen der vergangenen Wochen verantwortlich machten.

Noch in der vergangenen Saison war der Österreicher als Heilsbringer in London gefeiert worden, nachdem er mit den Eagles im Finale gegen Manchester City den FA Cup gewonnen hatte - der erste Titel überhaupt in der Geschichte von Crystal Palace.

In dieser Saison scheint der Flow allerdings ein wenig verloren gegangen zu sein. In der Premier League belegt man nach einem noch recht aussichtsreichen Saisonstart nur noch den 13. Tabellenplatz, der erste Abstiegsrang ist nur noch acht Punkte entfernt.