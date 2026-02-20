Nachdem der haushohe Favorit aus England am Donnerstagabend gegen den Zweitplatzierten der bosnischen Liga nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen war, machten die mitgereisten Fans ihrem Unmut Luft.
"Du wirst morgen früh gefeuert": Fans verhöhnen nach Blamage gegen Underdog Ex-Bundesligatrainer
"Du wirst morgen früh gefeuert", war von den Crystal-Palace-Anhängern im Auswärtsblock zu hören, die damit eine deutliche Botschaft an Glasner richteten, den sie als Trainer für die schwachen Leistungen der vergangenen Wochen verantwortlich machten.
Noch in der vergangenen Saison war der Österreicher als Heilsbringer in London gefeiert worden, nachdem er mit den Eagles im Finale gegen Manchester City den FA Cup gewonnen hatte - der erste Titel überhaupt in der Geschichte von Crystal Palace.
In dieser Saison scheint der Flow allerdings ein wenig verloren gegangen zu sein. In der Premier League belegt man nach einem noch recht aussichtsreichen Saisonstart nur noch den 13. Tabellenplatz, der erste Abstiegsrang ist nur noch acht Punkte entfernt.
Crystal Palace scheidet früh in FA Cup und League Cup aus
Im FA Cup und League Cup ist man nach Pleiten gegen das unterklassige Macclesfield bzw. den FC Arsenal nicht mehr vertreten, womit die Conference League die letzte verbliebene Titelhoffnung ist. Dort tat man sich in der Vorrunde allerdings ähnlich schwer, schloss die Ligaphase nur auf Platz zehn ab.
Die Gründe für die derzeitige sportliche Krise sieht Glasner vor allem in der äußerst angespannten Personalsituation. "Lerma ist verletzt, wir spielen mit einem 19-Jährigen, einem 21-Jährigen, der 18 Monate lang verletzt war, und Chris Richards, also sehen wir, dass sie nicht im besten Rhythmus sind", so der Österreicher.
Darüber hinaus tobt nun schon seit einigen Wochen ein Streit zwischen Glasner und der Vereinsführung um Klubboss Steve Parish, dem der Coach vorwirft, ihn in Transferfragen nicht ausreichend zu unterstützen. Dass der Österreicher deshalb seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, ist schon länger Gewissheit.
Oliver Glasner: Seine Statistiken bei Crystal Palace
- Spiele: 101
- Siege: 44
- Unentschieden: 28
- Niederlagen: 29
- Punkte pro Spiel: 1,58