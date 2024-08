Bei einer Pressekonferenz kann sich Max Eberl eine Spitze gegen den FC Chelsea wegen dessen Transferpolitik nicht verkneifen.

Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern München, hat sich während einer Pressekonferenz eine Spitze in Richtung des FC Chelsea erlaubt.

Die Blues waren in den vergangenen Tagen und Wochen in die Schlagzeilen geraten, da sie mit nach einer großen Einkaufstour in diesem Sommer mehr als 40 Profis im Klub haben, die für einen Platz in der ersten Mannschaft in Frage kommen.