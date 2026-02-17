In einem Interview nach der 1:2-Niederlage beim FC Girona lieferte sich der 60-jährige Flick anlässlich einer strittigen Schiedsrichterentscheidung einen verbalen Schlagabtausch mit einem spanischen Journalisten, den er nach einem unbefriedigenden Gesprächsverlauf stehen ließ.
"Du hast keine Meinung?": Barcelona-Trainer Hansi Flick bricht Interview nach Niederlage in Girona wütend ab
"Was denkst du? War es ein Foul oder nicht? Komm, jetzt kannst du es sagen", forderte Flick zunächst den Reporter vom Streamingdienst DAZN dazu auf, ein zuvor nicht geahndetes Foul an Barcas Abwehrspieler Jules Kounde vor dem zweiten Gegentor zu beurteilen. "Ich bin hier, um Fragen zu stellen", konterte der Reporter. Flick entgegnete: "Keine Meinung? Du hast keine Meinung?"
Flick, dessen Team nach der Auswärtsniederlage die Tabellenführung in Spaniens LaLiga an Real Madrid abgeben musste, brach daraufhin das Interview vorzeitig ab: "Okay, dann ich auch nicht. Ich habe nichts zu sagen. Vielen Dank."
"Die dunkelsten Tage in der Geschichte des FC Barcelona"
Die spanische Sportzeitung Marca fand derweil für Barcas zweite Pflichtspiel- Niederlage in Folge deutliche Worte. "Die dunkelsten Tage in der Geschichte des FC Barcelona", urteilte das Blatt mit Sitz in Madrid. Flicks Team hatte vor dem verlorenen katalanischen Derby am Montagabend auch bei Atletico Madrid eine Pleite kassiert - mit 0:4 im Halbfinalhinspiel des spanischen Pokals.
Bevor der Titelverteidiger am kommenden Sonntag gegen UD Levante in der Liga wieder in die Erfolgsspur zurückkehren will, hat Flick dem Team um Superstar Lamine Yamal zwei Tage freigegeben.
Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.