"Du hast keine Meinung?": Barcelona-Trainer Hansi Flick bricht Interview nach Niederlage in Girona wütend ab

"Was denkst du? War es ein Foul oder nicht? Komm, jetzt kannst du es sagen", forderte Flick zunächst den Reporter vom Streamingdienst DAZN dazu auf, ein zuvor nicht geahndetes Foul an Barcas Abwehrspieler Jules Kounde vor dem zweiten Gegentor zu beurteilen. "Ich bin hier, um Fragen zu stellen", konterte der Reporter. Flick entgegnete: "Keine Meinung? Du hast keine Meinung?"

Flick, dessen Team nach der Auswärtsniederlage die Tabellenführung in Spaniens LaLiga an Real Madrid abgeben musste, brach daraufhin das Interview vorzeitig ab: "Okay, dann ich auch nicht. Ich habe nichts zu sagen. Vielen Dank."