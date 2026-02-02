Grund für das kleine Streitgespräch nach Spielende war eine an den Schweizer gerichtete Frage. Kobel wurde darum gebeten, die Situation rund um das vom Schiedsrichtergespannt letztlich aberkannte Tor der Heidenheimer in der ersten Halbzeit einzuschätzen.
"Du bist wahrscheinlich noch nicht im Tor gestanden": BVB-Star liefert sich Schlagabtausch mit Journalist
Kobel war im Luftduell mit Gegenspieler Patrick Mainka der Ball zwischen den Fingern durchgeflutscht und letztlich im Kasten der Dortmunder gelandet. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck entschied jedoch umgehend auf Offensivfoul und ließ den Treffer nicht zählen.
"Ich finde, es ist wirklich ein Wahnsinn, dass man über sowas diskutiert. Ich weiß, du bist wahrscheinlich noch nicht im Tor gestanden oder hast mal einen Ball gefangen, aber wenn du zum Ball gehst, ist das eine sehr filigrane Angelegenheit", schimpfte Kobel in Richtung des Journalisten.
Wenn ein Gegenspieler in seine "Arme reingeht", müsse der Unparteiische pfeifen. "Wenn das kein Foul mehr ist, dann muss ich anfangen, Leute zu killen. Dann brennt es, dann knallt es und dann gibt es Verletzte und das macht gar keinen Sinn."
Heidenheim schimpft über ähnliche Situation bei BVB-Treffer
Anschließend richtet er sich noch einmal direkt an den Reporter: "Was denkst du denn, mal ehrlich? Denkst du immer noch, es war kein Foul? Also, meine Antwort ist dir egal? Interessiert dich nicht? Du siehst es besser als ich?"
Kurios: Auf der anderen Seite wurde eine identische Situation im Strafraum der Heidenheimer nicht geahndet. Dort fand ein Treffer des BVB nach einem ähnlichen Zweikampf Anerkennung, bei dem sich FCH-Keeper Diant Ramaj behindert fühlte.
"Wenn man das 1:0 von Dortmund anschaut und unser Tor, unser vermeintliches Tor von Patrick Mainka nimmt, dann sehe ich da keinen Unterschied", polterte Heidenheims Transfer Frank Schmidt nach der 2:3-Niederlage seines Teams. Unterschiede gebe es "ausschließlich in der Bewertung am Ende vom Schiedsrichter, das eine Tor abzupfeifen und das andere Tor nicht abzupfeifen".
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 7. Februar, 15.30 Uhr: VfL Wolfsburg - BVB (Bundesliga)
- 13. Februar, 20.30 Uhr: BVB - 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)
- 21. Februar, 18.30 Uhr: RB Leipzig - BVB (Bundesliga)