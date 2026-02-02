"Du bist wahrscheinlich noch nicht im Tor gestanden": BVB-Star liefert sich Schlagabtausch mit Journalist

Kobel war im Luftduell mit Gegenspieler Patrick Mainka der Ball zwischen den Fingern durchgeflutscht und letztlich im Kasten der Dortmunder gelandet. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck entschied jedoch umgehend auf Offensivfoul und ließ den Treffer nicht zählen.

"Ich finde, es ist wirklich ein Wahnsinn, dass man über sowas diskutiert. Ich weiß, du bist wahrscheinlich noch nicht im Tor gestanden oder hast mal einen Ball gefangen, aber wenn du zum Ball gehst, ist das eine sehr filigrane Angelegenheit", schimpfte Kobel in Richtung des Journalisten.

Wenn ein Gegenspieler in seine "Arme reingeht", müsse der Unparteiische pfeifen. "Wenn das kein Foul mehr ist, dann muss ich anfangen, Leute zu killen. Dann brennt es, dann knallt es und dann gibt es Verletzte und das macht gar keinen Sinn."