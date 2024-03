Varane hat eine starke Botschaft an seinen ehemaligen Mitspieler Vinicius Jr. geschickt, der auf einer Pressekonferenz in Tränen ausgebrochen war.

Auf einer Pressekonferenz am Montag war Vinicius Jr. in Tränen ausgebrochen, als er auf die ständigen rassistischen Anfeindungen angesprochen wurde, den der Starspieler von Real Madrid in Spanien erleiden muss. Nun hat Varane, Innenverteidiger von Manchester United und ehemaliger Teamkollege von "Vini" dem Brasilianer mit einer Nachricht auf X (ehemals Twitter) den Rücken gestärkt.