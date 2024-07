Die Szene aus den Anfangsminuten sorgte vor allem bei den Spaniern für viel Aufregung. Toni Kroos bittet um Verzeihung.

Toni Kroos hat nach seinem Foulspiel gegen Spaniens Pedri in den ersten Minuten des EM-Viertelfinales in einem Instagram-Post um Verzeihung gebeten. Der deutsche Nationalspieler hatte schon früh in der umkämpften Partie gegen den Barcelona-Star das Bein stehen lassen und ihn damit ausgehebelt. Pedri verletzte sich in dieser Aktion, sodass er bereits nach acht Minuten für Dani Olmo vom Platz musste.