Droht ihm sogar das Karriere-Ende? Bundesligist fällt bittere Entscheidung bei früherem Meisterstürmer

Werder Bremen wird die eigentlich noch bis Saisonende angelegte Leihe von Mittelstürmer Victor Boniface offenbar schon im Januar abbrechen. Das berichtet die Bild.
Demnach habe Werder die ohnehin bereits im Raum stehende Entscheidung nun final getroffen. Zuletzt hing eine mögliche Zukunft von Boniface in Bremen noch davon ab, ob sich der Nigerianer zu einer Operation seines lädierten Knies entscheidet oder nicht. Hier herrscht zwar weiterhin keine Klarheit, aber auch ohne OP hätte Werder in den kommenden Monaten voraussichtlich nicht auf Boniface zurückgreifen können.
Laut Bild steht es um das Knie des Angreifers so schlecht, dass Einsätze vorerst zu gefährlich wären. Bei einer weiteren Verletzung würde Boniface demnach sogar das frühzeitige Karriereende drohen.
Victor Boniface wollte im Sommer eigentlich zur AC Milan
Werder sei angesichts jener Umstände nicht bereit, das Risiko einzugehen, weiterhin einen Kaderplatz an Boniface zu vergeben. Der 25-Jährige soll daher zunächst vorzeitig zu Bayer Leverkusen zurückkehren, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht. Wie es bei der Werkself für ihn weiter geht, sei derweil noch unklar.
Leverkusen hatte Boniface 2023 für 22,6 Millionen Euro Ablöse vom belgischen Topklub Union Saint-Gilloise verpflichtet. Bei den Rheinländern avancierte der trickreiche Stürmer auf Anhieb zum Shootingstar und hatte großen Anteil daran, dass Bayer in der Saison 2023/24 das Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal gewann.
Auch schon in Leverkusen machte Bonifaces Körper ihm aber regelmäßig einen Strich durch die Rechnung, immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück. Auch deshalb hatte er vergangene Saison bei Bayer keinen Stammplatz mehr, stand Anfang des Jahres bereits kurz vor einem Wechsel zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien.
Letzten Sommer standen die Zeichen dann endgültig auf Trennung, eine beinahe schon eigetütete Leihe zur AC Milan platzte Ende August aber auf der Zielgeraden. Die Italiener hatten sich nach Auffälligkeiten beim Medizincheck letztlich gegen eine Verpflichtung entschieden.
Bei Werder Bremen irritierte Boniface mit seltsamen Posts
Statt nach Mailand ging es für Boniface kurz darauf dann nach Bremen. Werder lieh den nigerianischen Nationalspieler trotz der Bedenken über seinen körperlichen Zustand für ein Jahr aus, erhoffte sich von ihm Torgefahr und entscheidende Impulse für eine sorgenfreie Saison mit Blickrichtung Europa.
Boniface wiederum wollte in Bremen erst vollständig fit werden und sich dann mit viel Spielpraxis zurück ins Blickfeld der Nationalmannschaft spielen. Mit Nigeria hätte er gerne am aktuell stattfindenden Afrika-Cup teilgenommen und träumte von einer Teilnahme an der WM im kommenden Sommer, für die sich Nigeria letztlich ohnehin nicht qualifizierte. Das letzte seiner bisher 13 Länderspiele absolvierte Boniface Anfang Juni, seither war er nicht mehr nominiert worden.
Bei Werder hatte er Mitte September einen vielversprechenden ersten Auftritt, als er beim 4:0-Sieg in Mönchengladbach für die Schlussviertelstunde eingewechselt wurde und kurz darauf den Treffer zum Endstand durch Justin Njinmah vorbereitete. Bremen wollte den neuen Star in der Folge behutsam aufbauen, doch die körperlichen Defizite rund um das Problem-Knie, das bereits zwei Kreuzbandrisse wegstecken musste, schienen zu schwer zu wiegen.
Zudem irritierte Boniface mit seltsamen Posts in den sozialen Netzwerken, weswegen er sogar zum Rapport zu den Bossen musste. Wegen Gewichtsproblemen hatte ihm Werder sogar einen Aufpasser zur Seite gestellt.
Doch letztlich kam Boniface mit dem spektakulären Assist zum 2:1-Siegtreffer gegen Wolfsburg Anfang November nur noch zu einer weiteren Torbeteiligung im Werder-Trikot. Einen eigenen Treffer für Bremen konnte er in elf Einsätzen nicht beisteuern. Letztmals lief er bei der 1:2-Derbyniederlage beim Hamburger SV Anfang Dezember für den SVW auf, seither war er wegen Knieproblemen ausgefallen.
Victor Boniface: Seine Zeit beim SV Werder Bremen in Zahlen
- Einsätze: 11
- Tore: 0
- Assists: 2