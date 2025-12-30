Droht ihm sogar das Karriere-Ende? Bundesligist fällt bittere Entscheidung bei früherem Meisterstürmer

Werder sei angesichts jener Umstände nicht bereit, das Risiko einzugehen, weiterhin einen Kaderplatz an Boniface zu vergeben. Der 25-Jährige soll daher zunächst vorzeitig zu Bayer Leverkusen zurückkehren, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht. Wie es bei der Werkself für ihn weiter geht, sei derweil noch unklar.

Leverkusen hatte Boniface 2023 für 22,6 Millionen Euro Ablöse vom belgischen Topklub Union Saint-Gilloise verpflichtet. Bei den Rheinländern avancierte der trickreiche Stürmer auf Anhieb zum Shootingstar und hatte großen Anteil daran, dass Bayer in der Saison 2023/24 das Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal gewann.

Auch schon in Leverkusen machte Bonifaces Körper ihm aber regelmäßig einen Strich durch die Rechnung, immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück. Auch deshalb hatte er vergangene Saison bei Bayer keinen Stammplatz mehr, stand Anfang des Jahres bereits kurz vor einem Wechsel zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien.

Letzten Sommer standen die Zeichen dann endgültig auf Trennung, eine beinahe schon eigetütete Leihe zur AC Milan platzte Ende August aber auf der Zielgeraden. Die Italiener hatten sich nach Auffälligkeiten beim Medizincheck letztlich gegen eine Verpflichtung entschieden.