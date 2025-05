Eine Platzverweis spielte United in Bilbao in die Karten. Jetzt riecht es nach einem englischen EL-Finale gegen Tottenham. Chelsea hat auch geliefert.

Manchester United und Tottenham Hotspur steuern auf ein rein englisches Endspiel in der Europa League zu. Manchester gewann das Halbfinal-Hinspiel bei Athletic Bilbao deutlich mit 3:0 (3:0) und kann ebenso für das Finale am 21. Mai in Bilbao planen wie die Spurs. Die Londoner bezwangen das norwegische Überraschungsteam FK Bodö/Glimt mit 3:1 (2:0).