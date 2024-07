Der Berater von Real Madrids Neuzugang Endrick hat Einblicke in die Transferbemühungen um das Talent gegeben.

Real Madrid hat den Zuschlag bekommen, 35 Millionen Euro Sockelablöse plus mögliche Bonuszahlungen in Höhe 25 Millionen Euro zahlten die Königlichen für Endrick an den brasilianischen Klub Palmeiras. Auch andere Vereine waren an dem 18-jährigen Ausnahmetalent interessiert. Endricks Berater hat nun verraten, wer seinen Schützling neben den Madrilenen holen wollte.