Drastischer Schritt: Bayern-Talent Lennart Karl zieht nach Äußerungen über Real Madrid wohl Konsequenzen

Die offensichtlich aus Selbstschutz vor übergriffigen Bemerkungen getroffene Maßnahme folgt auf die Aussagen Karls wenige Stunden zuvor. Bei einem Fantreffen des Klubs "Burgsinn 1980" am Sonntag hatte der Youngster offenbart, von einem Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid zu träumen.

"Ich hoffe, es bleibt unter uns", sagte Karl zunächst lächelnd und betonte: "Natürlich ist Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein. Natürlich ist Bayern etwas Besonderes."

Bei den Münchnern gelang dem 17-Jährigen in der laufenden Saison der Durchbruch bei den Profis. In der Hinserie gehörte er nach überragenden Leistungen sogar häufig zum Stammpersonal von Trainer Vincent Kompany.