Drastischer Schritt: Bayern-Talent Lennart Karl zieht nach Äußerungen über Real Madrid wohl Konsequenzen
Seine kontroversen Aussagen über sein Wunschziel Real Madrid haben für Lennart Karl nun wohl Konsequenzen.
Nach den Aufsehen erregenden Kommentaren zu seinem "Traumverein" Real Madrid hat Bayern Münchens Lennart Karl allem Anschein nach einen drastischen Schritt vollzogen.
So ist es seit Sonntagabend nicht mehr möglich, auf dem Instagram-Profil des 17-Jährigen Kommentare zu verfassen. Anscheinend hat sich Karl dazu entschieden, die Kommentarfunktion bei jedem seiner Beiträge gänzlich zu deaktivieren.
Karl: "Irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid"
Die offensichtlich aus Selbstschutz vor übergriffigen Bemerkungen getroffene Maßnahme folgt auf die Aussagen Karls wenige Stunden zuvor. Bei einem Fantreffen des Klubs "Burgsinn 1980" am Sonntag hatte der Youngster offenbart, von einem Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid zu träumen.
"Ich hoffe, es bleibt unter uns", sagte Karl zunächst lächelnd und betonte: "Natürlich ist Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein. Natürlich ist Bayern etwas Besonderes."
Bei den Münchnern gelang dem 17-Jährigen in der laufenden Saison der Durchbruch bei den Profis. In der Hinserie gehörte er nach überragenden Leistungen sogar häufig zum Stammpersonal von Trainer Vincent Kompany.
Karl stand bei Real Madrid schon einmal im Fokus
Wettbewerbsübergreifend kam der 17-Jährige immerhin 21-mal für die Bayern zum Einsatz. Dabei gelangen ihm sechs Tore und drei Assists. Zudem schrieb er als jüngster deutscher Torschütze und jüngster Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden Partien einen Treffer erzielte, gleich zweimal Geschichte in der Champions League.
Interessant: Zwischen Karl und Real Madrid gab es sogar schon einmal intensiven Kontakt. Wie unlängst ans Tageslicht kam, wurde das Supertalent im Alter von damals zehn Jahren zu einem Probetraining sogar ins legendäre Estadio Santiago Bernabeu eingeladen. Karl, zum Zeitpunkt des Flirts noch Jugendspieler von Eintracht Frankfurt, wechselte jedoch nicht zu den Königlichen. Über Viktoria Aschaffenburg landete er dann 2022 beim FC Bayern.
FC Bayern München: Die nächsten Spiele des FCB
Sonntag, 11. Januar: FC Bayern - VfL Wolfsburg (Bundesliga)
Mittwoch, 14. Januar: 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga)
Samstag, 17. Januar: RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)
Mittwoch, 21. Januar: FC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League)
Samstag, 24 Januar: FC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga)
