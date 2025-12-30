FBL-AFR-2025-MATCH 12-CMR-GABAFP

Drama um Pierre-Emerick Aubameyang: Ex-BVB-Star reist nach herber Enttäuschung vorzeitig vom Afrika-Cup ab

Obwohl angeschlagen, wollte Pierre-Emerick Aubameyang beim Afrika-Cup für sein Land glänzen. Nun ist für ihn vorzeitig alles vorbei.

Gabuns Starstürmer Pierre-Emerick Aubameyang ist noch vor dem letzten Gruppenspiel vom Afrika-Cup abgereist

  • Pierre-Emerick Aubameyang war bereits angeschlagen zum Afrika-Cup gekommen

    Der 36-Jährige, der bereits angeschlagen beim Turnier in Marokko angekommen war, wird für das sportlich unbedeutende Spiel gegen die Elfenbeinküste freigestellt und kehrt zu seinem Klub Olympique Marseille zurück.

    "In Absprache mit seinem Verein haben die medizinischen Betreuer zugestimmt, die körperliche Unversehrtheit des Spielers zu schützen", teilte der Verband auf seiner Facebook-Seite mit, nachdem Gabun durch zwei Niederlagen gegen Kamerun (0:1) und Mosambik (2:3) vorzeitig ausgeschieden war.

    Aubameyang erzielte bei Niederlage gegen Mosambik ein Tor

    Aubameyang war beim Auftaktmatch gegen Kamerun in der 33. Minute eingewechselt worden. Im zweiten Spiel der Gruppe F gegen Mosambik stand der frühere Dortmunder in der Startelf und erzielte seinen einzigen Turniertreffer.

  • Gabun schon ausgeschieden: Die Tabelle in Gruppe F beim Afrika-Cup

    • Platz 1: Kamerun (2:1 Tore, 4 Punkte)
    • Platz 1: Elfenbeinküste (2:1 Tore, 4 Punkte)
    • Platz 3: Mosambik (3:3 Tore, 3 Punkte)
    • Platz 4: Gabun (2:4 Tore, 0 Punkte)

