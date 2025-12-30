Drama um Pierre-Emerick Aubameyang: Ex-BVB-Star reist nach herber Enttäuschung vorzeitig vom Afrika-Cup ab

Der 36-Jährige, der bereits angeschlagen beim Turnier in Marokko angekommen war, wird für das sportlich unbedeutende Spiel gegen die Elfenbeinküste freigestellt und kehrt zu seinem Klub Olympique Marseille zurück.

"In Absprache mit seinem Verein haben die medizinischen Betreuer zugestimmt, die körperliche Unversehrtheit des Spielers zu schützen", teilte der Verband auf seiner Facebook-Seite mit, nachdem Gabun durch zwei Niederlagen gegen Kamerun (0:1) und Mosambik (2:3) vorzeitig ausgeschieden war.