Drama in der Nachspielzeit! FC Liverpool verpasst Sieg nach Treffer von Florian Wirtzz

In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst traf Cody Gakpo (90.+4) zum 2:1 für Liverpool, doch Harrison Reed (90.+7) war mit seinem späten Ausgleich der Spielverderber.

Wirtz, für den es das zweite Saisontor war, saß da bereits auf der Bank: Er wurde in der 76. Minute ausgewechselt. Liverpool ist Vierter, verpasste es jedoch, sich etwas von Manchester United abzusetzen. Auch der Verfolger hatte zuvor beim 1:1 (0:0) bei Daniel Farkes Leeds United Punkte liegengelassen.