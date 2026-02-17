Zinchenko war erst am 1. Februar, dem vorletzten Tag der Transferphase nach Amsterdam gewechselt - und hatte somit eine aufsehenerregende Rückkehr in die Niederlande gefeiert. In der Saison 2016/17 spielte sich der damals 19-jährige Ukrainer als Leihgabe von Manchester City bei der PSV Eindhoven in den Vordergrund.

Anschließend kehrte Zinchenko nach Manchester zurück. Ohne große Erwartungen erkämpfte sich der Allrounder als Linksverteidiger im Star-Ensemble von Trainer Pep Guardiola erstaunlich viel Spielzeit, gewann vier Meistertitel und mit seiner stets tadellosen Einstellung viele Herzen. "Jeder hier liebt ihn", schwärmte Guardiola nach Zinchenkos Abschied. "Er war eine wichtige Figur in unserem Klub."

2022 wechselte Zinchenko für 35 Millionen Euro zum FC Arsenal. Auch dort war er phasenweise gesetzt, ehe seine Einsatzzeiten in der vergangenen Saison verletzungsbedingt zurückgingen. Im Sommer suchte er nach einer neuen Herausforderung. Borussia Dortmund war angeblich stark interessiert, letztlich entschied er sich aber für eine Leihe zu Nottingham Forest. Wie schon bei seinen vorherigen Stationen von Verletzungsproblemen geplagt, reichte es in der Hinrunde nur zu 713 Einsatzminuten.