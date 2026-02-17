Es waren gerade mal zwei Minuten gespielt beim Duell zwischen Ajax Amsterdam und Fortuna Sittard am vergangenen Samstag, da ging Oleksandr Zinchenko bei einem Zweikampf zu Boden. Schmerzverzerrtes Gesicht, Griff ans linke Knie, Auswechslung. Nach Abpfiff bestätigte Ajax eine schwere Knieverletzung. "Die Untersuchung im Krankenhaus hat ergeben, dass eine Operation erforderlich ist. Diese wird in Kürze stattfinden", hieß es in einer Mitteilung. "Dann wird ihm eine lange Rehabilitationsphase bevorstehen. Was bedeutet, dass er in dieser Saison nicht mehr spielen wird."
Drama bei neuem Klub! Ehemaliger Liebling von Manchester City erleidet Saisonaus nach 20 Minuten
Zinchenko war erst am 1. Februar, dem vorletzten Tag der Transferphase nach Amsterdam gewechselt - und hatte somit eine aufsehenerregende Rückkehr in die Niederlande gefeiert. In der Saison 2016/17 spielte sich der damals 19-jährige Ukrainer als Leihgabe von Manchester City bei der PSV Eindhoven in den Vordergrund.
Anschließend kehrte Zinchenko nach Manchester zurück. Ohne große Erwartungen erkämpfte sich der Allrounder als Linksverteidiger im Star-Ensemble von Trainer Pep Guardiola erstaunlich viel Spielzeit, gewann vier Meistertitel und mit seiner stets tadellosen Einstellung viele Herzen. "Jeder hier liebt ihn", schwärmte Guardiola nach Zinchenkos Abschied. "Er war eine wichtige Figur in unserem Klub."
2022 wechselte Zinchenko für 35 Millionen Euro zum FC Arsenal. Auch dort war er phasenweise gesetzt, ehe seine Einsatzzeiten in der vergangenen Saison verletzungsbedingt zurückgingen. Im Sommer suchte er nach einer neuen Herausforderung. Borussia Dortmund war angeblich stark interessiert, letztlich entschied er sich aber für eine Leihe zu Nottingham Forest. Wie schon bei seinen vorherigen Stationen von Verletzungsproblemen geplagt, reichte es in der Hinrunde nur zu 713 Einsatzminuten.
- AFP
Oleksandar Zinchenkos Vertrag bei Ajax läuft im Sommer aus
Zinchenko und Forest einigten sich auf einen vorzeitigen Leihabbruch, dann wechselte er für lediglich 1,5 Millionen Euro zu Ajax. "Mit Oleksandr holen wir einen erfahrenen Spieler, der uns sofort einen Qualitätsschub im Kampf um die Champions League verschaffen wird“, sagte Ajax-Direktor Marijn Beuker. In der Eredivisie ist der einstige Serienmeister aktuell nur Dritter, der Rückstand auf Tabellenführer PSV Eindhoven beträgt 17 Punkte. In der Champions League scheiterte Ajax bereits in der Ligaphase.
Zinchenko kam als großer Hoffnungsträger, avancierte aber schnell zum noch größeren Pechvogel. Sein Debüt feierte er per Einwechslung gegen AZ Alkmaar (1:1). Gegen Sittard (4:1) stand er erstmals in der Startelf - und verletzte sich nach insgesamt 20 Einsatzminuten für Ajax schwer. Womöglich war dieses Spiel somit zwei Spiele in einem: Zinchenkos Startelfdebüt und sein Abschiedsspiel. Sein Vertrag läuft schließlich nur bis zum kommenden Sommer.
Zinchenko verpasst aber nicht nur die restliche Saison mit seinem neuen Klub. Sondern auch die WM-Playoffs und eine mögliche Endrunden-Teilnahme mit der ukrainischen Nationalmannschaft. Ende März geht es im Playoff-Halbfinale zunächst gegen Schweden. Bei einem Weiterkommen würde die Ukraine im Finale auf den Sieger des Duells zwischen Polen und Albanien treffen.
Oleksandr Zinchenko: Seine Leistungsdaten im Profifußball
- 2015 bis 2016: FK Ufa (33 Spiele)
- 2016 bis 2017: PSV Eindhoven (Leihe, 17 Spiele)
- 2017 bis 2022: Manchester City (128 Spiele)
- 2022 bis 2025: FC Arsenal (91 Spiele)
- 2025 bis 2026: Nottingham Forest (Leihe, 10 Spiele)
- seit 2026 Ajax Amsterdam (2 Spiele)