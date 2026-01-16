Doppelter Verletzungsschock beim FC Bayern! Vincent Kompany hat jetzt ein großes Problem

Eine Option wäre Joshua Kimmich. In der Vergangenheit lange rechts hinten gesetzt und dort zuletzt auch für die deutsche Nationalmannschaft aktiv, unter Kompany aber eigentlich unumstrittener Chefstratege im defensiven Mittelfeld. Zudem verpasste Kimmich die ersten beiden Spiele nach der Winterpause aufgrund von Sprunggelenksproblemen selbst.

Kompany rechnet gegen Leipzig mit einer Kader-Rückkehr Kimmichs, er sei sogar direkt eine Option für die Startelf. "Ja, das könnte sein. Aber da muss es erst noch Gespräche geben. Das ist auch eine Gefühlssache", sagte Kompany. Beginnt Kimmich dann rechts hinten? "Alles ist eine Option. Jeder kann gefragt sein, um auf einer anderen Position auszuhelfen."

Die naheliegendste Option ist aber eine andere - und zwar Raphael Guerreiro. Schon als im Herbst 2024 rechts hinten Notstand herrschte, vertraute Kompany meist auf den 32-jährigen Portugiesen. Zudem bot er den Linksfuß dort beim 4:0-Sieg gegen Club Brügge diesen Oktober auf. Rechtsfuß Laimer stand damals auch in der Startelf, begann zur allseitigen Verwunderung aber auf Guerreiros eigentlich angestammten linken Seite.

"Ich musste ein bisschen schmunzeln, als der Trainer die Aufstellung aufgezeigt hat", gab Laimer damals zu. "Er hat gesagt, dass es einen taktischen Grund hat." Nach diesem "taktischen Grund" gefragt, betonte Kompany, dass ihm die Fuß-Frage für die Besetzung der Außenbahnen "nicht so wichtig" sei. Statt auf den Linien zu kleben, ziehen seine Außenverteidiger sowieso regelmäßig in die Mitte: "Ich wollte, dass Laimer gegen Forbs spielt, mit seiner Geschwindigkeit im Eins-gegen-eins." Brügges Rechtsaußen Carlos Forbs wurde nach einem wirkungslosen Auftritt übrigens zur Halbzeit ausgewechselt.