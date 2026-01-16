Doppelter Verletzungsschock beim FC Bayern! Vincent Kompany hat jetzt ein großes Problem

Seit der Winterpause hat der FC Bayern zwei Spiele gewonnen und zwei Rechtsverteidiger verloren. Beim 8:1 gegen den VfL Wolfsburg erlitt Josip Stanisic eine Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk, er wird frühestens im Februar zurückkehren. Beim 3:1 gegen den 1. FC Köln erwischte es Konrad Laimer. Muskelfaserriss in der linken Wade, prognostizierte Ausfallzeit drei bis vier Wochen.
Sacha Boey fehlt derweil seit Dezember krank. Wie die tz neulich berichtete, leidet er unter einer seltenen und langfristigen Magen-Darm-Erkrankung. Boey habe im Zuge dessen an Gewicht verloren. Auch nach einer (ohnehin noch nicht absehbaren) Genesung dürfte es also dauern, bis er wieder einsatzbereit ist. Eigentlich sollte Boey im Winter abgegeben werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen erscheint ein Verkauf aber zunehmend unwahrscheinlich.
Kompany steht derweil vor der schwierigen Aufgabe, die Position des Rechtsverteidigers anderweitig zu besetzen. Und zwar nicht nur für das Bundesligaspiel gegen RB Leipzig am Samstag. Die nominellen Rechtsverteidiger dürften allesamt mindestens die nächsten fünf Pflichtspiele bis Ende Januar verpassen, womöglich sogar noch mehr.
Obwohl sie nur einige Wochen ausfallen, "wird es deshalb vom Gefühl her lange sein", sagte Kompany bei der Pressekonferenz am Freitag. "Sie werden viele Spiele verpassen, das ist schade." Dennoch gab sich der Trainer betont gelassen: "Wenn man auf die Liste an Spielern schaut, die da schon gespielt haben, haben wir trotzdem einige Lösungen."
Raphael Guerreiro und Joshua Kimmich kommen in Frage
Eine Option wäre Joshua Kimmich. In der Vergangenheit lange rechts hinten gesetzt und dort zuletzt auch für die deutsche Nationalmannschaft aktiv, unter Kompany aber eigentlich unumstrittener Chefstratege im defensiven Mittelfeld. Zudem verpasste Kimmich die ersten beiden Spiele nach der Winterpause aufgrund von Sprunggelenksproblemen selbst.
Kompany rechnet gegen Leipzig mit einer Kader-Rückkehr Kimmichs, er sei sogar direkt eine Option für die Startelf. "Ja, das könnte sein. Aber da muss es erst noch Gespräche geben. Das ist auch eine Gefühlssache", sagte Kompany. Beginnt Kimmich dann rechts hinten? "Alles ist eine Option. Jeder kann gefragt sein, um auf einer anderen Position auszuhelfen."
Die naheliegendste Option ist aber eine andere - und zwar Raphael Guerreiro. Schon als im Herbst 2024 rechts hinten Notstand herrschte, vertraute Kompany meist auf den 32-jährigen Portugiesen. Zudem bot er den Linksfuß dort beim 4:0-Sieg gegen Club Brügge diesen Oktober auf. Rechtsfuß Laimer stand damals auch in der Startelf, begann zur allseitigen Verwunderung aber auf Guerreiros eigentlich angestammten linken Seite.
"Ich musste ein bisschen schmunzeln, als der Trainer die Aufstellung aufgezeigt hat", gab Laimer damals zu. "Er hat gesagt, dass es einen taktischen Grund hat." Nach diesem "taktischen Grund" gefragt, betonte Kompany, dass ihm die Fuß-Frage für die Besetzung der Außenbahnen "nicht so wichtig" sei. Statt auf den Linien zu kleben, ziehen seine Außenverteidiger sowieso regelmäßig in die Mitte: "Ich wollte, dass Laimer gegen Forbs spielt, mit seiner Geschwindigkeit im Eins-gegen-eins." Brügges Rechtsaußen Carlos Forbs wurde nach einem wirkungslosen Auftritt übrigens zur Halbzeit ausgewechselt.
Holt der FC Bayern im Winter noch einen Rechtsverteidiger?
Überhaupt experimentierte Kompany bei den Besetzungen auf den Außenbahnen in dieser Saison bereits munter. Mit Alphonso Davies und Hiroki Ito fehlten zwei Linksverteidiger lange. "Das haben wir auch gelöst", erinnerte Kompany nun. Abgesehen von Laimer halfen dort schon Stanisic und der gelernte Mittelfeldspieler Tom Bischof aus.
Am Mittwoch in Köln begann schließlich der wiedergenesene Ito. Gegen Leipzig dürfte zudem Davies in den Kader zurückkehren, er soll mit Kurzeinsätzen an die Mannschaft herangeführt werden. Links besteht vorerst also keine allzugroße Not mehr - Guerreiro wäre zunächst frei für Einsätze auf rechts.
Die letzte Option ist ein überraschender Winter-Transfer. Der FC Bayern wird schon seit längerem mit Rechtsverteidiger Givairo Read in Verbindung gebracht. Laut Bild wollen die Münchner den 19-jährigen Niederländer von Feyenoord Rotterdam aber erst im Sommer verpflichten.
Ein vorgezogener Transfer sei nur dann angedacht, wenn ein anderer Klub an Read herantrete und einen Vorstoß im Winter erwäge. In diesem Fall könnten die Münchner umgehend zuschlagen. Read ist noch bis 2029 gebunden und soll etwa 25 bis 30 Millionen Euro kosten.
