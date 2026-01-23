Die sportliche Überlegenheit des FC Bayern München in der Bundesliga ist derzeit kaum zu übersehen. Doch genau diese Dominanz könnte nach Einschätzung von Lothar Matthäus langfristig auch Risiken bergen – vor allem mit Blick auf die Zukunft von Michael Olise.
Dominanz des FC Bayern als "Gefahr"? Lothar Matthäus befürchtet Abgang von Superstar
Der Rekordnationalspieler warnte davor, ein Werben aus der Premier League zu unterschätzen. "Der Reiz eines offenen Titelkampfs kann verlockend sein", erklärte Matthäus im Gespräch mit der Sport Bild. Gerade die höhere Leistungsdichte in England mit mehreren Titelkandidaten könne für internationale Topspieler einen besonderen Reiz darstellen.
Gleichzeitig betont Matthäus, dass Olise aktuell beste Voraussetzungen in München vorfindet. Der FC Bayern sei für den Franzosen "eine Wohlfühloase", in der er sportlich wie menschlich große Anerkennung genieße. "Die Mannschaft funktioniert, seine Scorer-Werte sind herausragend. Bei Bayern weiß man, was man hat. Das heißt aber nicht, dass er seine ganze Karriere bleibt", so der 63-Jährige.
Michael Olise als Leistungsträger: Schlüsselspieler beim FC Bayern
Sportlich liefert Olise derzeit Argumente auf höchstem Niveau. Mit zahlreichen Toren und Vorlagen in seinen bisherigen Pflichtspielen hat sich der Offensivspieler zu einem der prägenden Akteure der Saison entwickelt. Sein Einfluss auf das Bayern-Spiel ist enorm, sein Entwicklungstempo rasant.
Angesichts dieser Leistungen geht Matthäus sogar noch weiter. Er kann sich vorstellen, dass Olise perspektivisch eine ganz besondere individuelle Auszeichnung erreichen könnte – bis hin zum Titel des Weltfußballers. Kein Wunder also, dass auch internationale Schwergewichte auf den Flügelspieler aufmerksam geworden sein sollen. Medienberichten zufolge beobachtet unter anderem Real Madrid die Entwicklung des Franzosen sehr genau.
Beim FC Bayern will man einem möglichen Star-Abgang jedoch vorbeugen. Der Klub plant dem Vernehmen nach, den ohnehin bis 2029 laufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Samstag, 24. Januar 15.30 Uhr: FC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 28. Januar 21 Uhr: PSV Eindhoven - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 31. Januar 18.30 Uhr: Hamburger SV - FC Bayern (Bundesliga)
- Sonntag, 8. Februar 17.30 Uhr: FC Bayern - TSG Hoffenheim (Bundesliga)
- Mittwoch, 11. Februar 20.45 Uhr: FC Bayern - RB Leipzig (DFB-Pokal)