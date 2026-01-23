Dominanz des FC Bayern als "Gefahr"? Lothar Matthäus befürchtet Abgang von Superstar

Der Rekordnationalspieler warnte davor, ein Werben aus der Premier League zu unterschätzen. "Der Reiz eines offenen Titelkampfs kann verlockend sein", erklärte Matthäus im Gespräch mit der Sport Bild. Gerade die höhere Leistungsdichte in England mit mehreren Titelkandidaten könne für internationale Topspieler einen besonderen Reiz darstellen.

Gleichzeitig betont Matthäus, dass Olise aktuell beste Voraussetzungen in München vorfindet. Der FC Bayern sei für den Franzosen "eine Wohlfühloase", in der er sportlich wie menschlich große Anerkennung genieße. "Die Mannschaft funktioniert, seine Scorer-Werte sind herausragend. Bei Bayern weiß man, was man hat. Das heißt aber nicht, dass er seine ganze Karriere bleibt", so der 63-Jährige.